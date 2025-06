La Roma riparte, c’è Massara dopo Ghisolfi: le ultime

I giallorossi avranno un nuovo direttore sportivo dopo l’addio del francese: la firma dovrebbe arrivare nelle prossime ore

La Roma riazzera e riparte. Frederic Massara è vicinissimo al ritorno in giallorosso dopo l’addio di Florent Ghisolfi, già formalizzato e sostanzialmente pure annunciato da Claudio Ranieri nella conferenza stampa di ieri. “Presto saprete il nome del nuovo Direttore sportivo”, ha detto il senior advisor della Roma. E il nome è stato già individuato, ovvero l’ex Milan e Rennes che ha lasciato il club francese dopo neanche un anno di esperienza.

Un profilo che già da qualche mese orbita dalle parti di Trigoria, mai dimenticato anche dai tifosi: in tanti lo avrebbero voluto rivedere in giallorosso dopo il lavoro svolto quando era in coppia con Walter Sabatini. In queste ultime ore c’è stato uno scossone nel club giallorosso, con gli addii di Lorenzo Vitali, general counsel, che ha scelto “nuove sfide e progetti professionali”, e appunto Florent Ghisolfi. Per il dirigente francese c’erano da qualche tempo avvisaglie di questo genere, poi il divorzio maturato negli ultimissimi giorni. Nella giornata di lunedì l’ormai ex Ds della Roma ha parlato di alcuni rinnovi di contratto e portato avanti delle trattative di mercato, ma in un clima di crescente tensione.

Roma, torna Massara come Ds: presto la firma

Così, dopo quello per l’allenatore, è partito il toto-direttore sportivo che però stavolta è durato pochissimo. Alla fine Frederic Massara torna alla Roma dopo sei anni: nel mezzo per lui l’esperienza al Milan, con tanto di scudetto insieme a Paolo Maldini prima della rivoluzione societaria voluta dalla proprietà e i dissapori interni, e poi al Rennes. Con lui Ghisolfi ha trattato e chiuso l’acquisto di Enzo Le Fée, pagato 23 milioni e ceduto dopo appena sei mesi al Sunderland nella B inglese, e anche il terzino Lorenz Assignon.

Tra gli altri nomi circolati in queste ore anche Nicolas Burdisso, da mesi in orbita Roma e con cui Ranieri è rimasto spesso in contatto (l’argentino ex Fiorentina era anche all’Olimpico a febbraio) mantenendo un ottimo rapporto. Mai state conferme, invece, sulla promozione di Federico Balzaretti (presente ieri in sala stampa alla presentazione di Gasperini) che continuerà a occuparsi di visionare i calciatori in prestito. Massara è sicuramente uno dei nomi più importanti sul mercato e conferma il cambio di rotta della proprietà della Roma negli ultimi mesi, con l’arrivo e la crescente influenza di Claudio Ranieri. La firma del nuoco Ds è prevista a breve.