Roma, la presentazione di Gasperini un clima surreale: cosa è successo con Ghisolfi | CM.IT

Nella Capitale, momenti di tensione inattesi: gli aggiornamenti da Trigoria sul rapporto con il dirigente e le possibili evoluzioni

Giornata importante, quella di oggi, in casa Roma, con l’era Gasperini che inizierà alle ore 12. Grande attesa e curiosità per il primo impatto con la stampa del nuovo allenatore, con la conferenza di presentazione ufficiale, ma a Trigoria la situazione nelle ultime ore si è fatta surreale e potrebbe preludere a cambiamenti importanti dal punto di vista dirigenziale.

In bilico, infatti, la posizione del direttore sportivo Florent Ghisolfi, che ieri ha parlato di alcuni rinnovi di contratto e portato avanti delle trattative di mercato, ma in un clima di crescente tensione. Ma il direttore sportivo non è l’unico a essere finito nell’occhio del ciclone. A Trigoria, ieri, non c’era Vitali, segnale di un suo addio. A quanto pare, l’ex Ceo sarebbe già stato sostituito dall’americano Jason Morrow, arrivato come nuovo CFO e con un ruolo subito più operativo da ieri. Atmosfera elettrica, senza dubbio, per l’ambiente giallorosso, gli aggiornamenti delle prossime ore potranno dire molto sul futuro del club e sulle relative linee guida.