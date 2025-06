Dzeko-Fiorentina per continuare a stupire: tutti i dettagli dell’operazione

Dzeko è un nuovo calciatore della Fiorentina: i dettagli dell’operazione che ha riportato il bosniaco in Serie A

Il ritorno in Italia di Edin Dzeko è realtà. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la Fiorentina ha raggiunto un’intesa col centravanti bosniaco sulla base di un contratto annuale (ingaggio di circa 1,8 milioni più bonus) con opzione per un’altra stagione legata al raggiungimenti di obiettivi personali come gol e assist.

Nella giornata di oggi, giovedì 19 giugno, l’ex Roma ed Inter ha effettuato le visite mediche a Roma, presso Villa Stuart, per poi volare a Firenze per la firma sul suo nuovo contratto con la Fiorentina presso il Viola Park.

Edin Dzeko, 39 anni compiuti lo scorso marzo, ha lasciato la Turchia ed il Fenerbahce dopo due stagioni importanti in cui ha messo a referto ben 46 gol e 18 assist in 99 partite totali. Come anticipato dalla nostra redazione, l’opzione del secondo anno, legata a parametri individuali, conferma la volontà del calciatore di continuare a giocare ad alti livelli. Proprio su questo aspetto il suo agente, Alessandro Lucci, e il direttore sportivo viola Daniele Pradè hanno trovato l’accordo.

Dzeko e la scelta della Fiorentina: dettagli e retroscena sulla firma

L’attaccante era un obiettivo concreto anche del Bologna, ma la Fiorentina è stata più decisa e convincente per il calciatore, mandando così in porto l’operazione condotta dall’agenzia WSA.

A parlare per Dzeko sono i suoi numeri. A 39 anni, infatti, nessuno ha collezionato più presenze di Dzeko (ben 53) considerando tutte le competizioni. Il bosniaco ha chiuso la stagione al Fenerbahce, da capitano e leader, con 21 gol complessivi, e quindi oltre 20 marcature per la seconda stagione di fila (25 nel 2023-2024). Il bosniaco vuole stupire ancora in Serie A.