Dzeko-Fiorentina, accordo su tutto: i dettagli sul contratto e sull’opzione di rinnovo | CM.IT

Il bosniaco riapproda nel massimo campionato italiano dopo due anni al Fenerbahce

Edin Dzeko torna in Serie A. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, la Fiorentina ha raggiunto un’intesa di massima col centravanti bosniaco sulla base di un contratto annuale (ingaggio di circa 1,5 milioni) con opzione per un’altra stagione legata al raggiungimenti di obiettivi personali come gol e assist.

Trentanove anni compiuto lo scorso marzo, Dzeko ha lasciato la Turchia e il Fenerbahce dopo due stagioni importanti in cui ha totalizzato 46 gol e 18 assist in 99 partite. L’opzione del secondo anno, legata a parametri individuali, conferma la volontà del calciatore di continuare a giocare ad alti livelli: e proprio su questo aspetto oggi l’agente Alessandro Lucci e il ds Daniele Pradè hanno trovato l’accordo. Parliamo infatti di un vero professionista, di un campione molto attento all’alimentazione e alle abitudini personali.

Il bomber bosniaco, che in Italia ha già indossato le maglie di Roma e Inter, era un obiettivo concreto pure del Bologna, ma la Fiorentina è stata più decisa e convincente in questa fase. È sempre rimasta in contatto con l’entourage del giocatore, rinnovando la propria stima e la volontà di andare a dama per consegnare al neo allenatore Stefano Pioli un attaccante esperto e pronto. Del resto, i numeri dell’ex Roma sono davvero importanti e attraenti per chi, come la Fiorentina, cercava un goleador da affiancare a Kean (su quest’ultimo, ricordiamolo, restano sempre i riflettori dello United). Edin Džeko ha disputato 35 gare nel campionato turco. Ha segnato 21 gol tra tutte le competizioni per club nel 2024/25, superando la soglia delle 20 marcature stagionali per la seconda stagione di fila (25 nel 2023/24). In passato, ci era riuscito solo in un’occasione nelle precedenti sei annate disputate con i club (24 nel 2017/18 con la Roma).