Monito alla Juventus: “Giuntoli un vincente, Comolli cos’ha vinto?” | ESCLUSIVO

Fanno discutere i metodi della Juve basati su algoritmi. Il talent scout Fratini parla anche di Milan, Napoli e il suo futuro alla Roma

La Juventus vuole riuscire dove il Milan ha fallito: fare mercato affidandosi agli algoritmi. E così mentre la squadra di Tudor è impegnata nella rassegna iridata negli Usa, Comolli sta cercando rinforzi per la nuova stagione. A ‘TiAmoCalciomercato.it’ in onda sulla pagina Youtube di CMIT è intervenuto in esclusiva il talent scout Michele Fratini: “Per le squadra che partecipano al Mondiale per Club è difficile programmare. Il metodo bianconero con gli algoritmi è molto innovativo: al Milan non è andato benissimo, nonostante avesse un maestro come Moncada. L’Under 23 è retrocessa in Serie D e la prima squadra non è andata in Europa dopo 9 anni…”.

JUVENTUS – “Giuntoli è arrivato da vincente, avendo conquistato la Serie A col Carpi e lo scudetto col Napoli. Nemmeno Marotta fece bene il primo anno alla Juve… (arrivò settimo, ndr). Era impossibile prendere Conte, lo avevo detto per logica. Mi chiedo: questi attuali dirigenti della Juventus, per portare gli algoritmi, dove hanno vinto? Perché uno può dire: ho vinto là e li porto anche qua. Non voglio far polemica, ma quali sono i club che nel mondo hanno vinto con gli algoritmi? Io sono a favore dell’innovazione, ma le caratteristiche dei calciatori restano quelle. Ad esempio Leao se sta bene è imprendibile“.

MILAN E NAPOLI – “Mi piace Tare al Milan: grande professionista, molto serio, che quando sceglie un calciatore sbaglia raramente. Ha portato la Lazio a grandi livelli e per me il Milan farà un grande campionato. Conte è stato un grandissimo a Napoli: con i soldi della vittoria in campionato ha potuto ripagarsi e prendere De Bruyne prima del 30 giugno. Attenzione a Moise Kean: ha detto che sta bene a Firenze una clausola da 52 milioni di euro. Lo vogliono in tanti, ma piace tantissimo a Conte. Non era ritenuto pronto alla Juve e ha tirato fuori tutta la sua rabbia. E’ un’operazione che il Napoli può fare tranquillamente. E poi stanno riuscendo a convincere gli insoddisfatti come Raspadori, che piace a Lazio, Fiorentina e Milan“.

Fratini: “Alla Roma andrei di corsa, farà uno squadrone”

Oltre a commentare i rumors, Michele Fratini è in prima persona al centro di rumors di calciomercato. Dopo essere stato ad un passo dal Paris Saint-Germain, il suo futuro potrebbe essere proprio nella nuova Roma che stanno costruendo i Friedkin. Ecco cosa ne pensa del club giallorosso:

“Mi piace molto come si sta muovendo la Roma. Sta programmando da grande società qual è sempre stata. Ranieri è diventato il leader del club, riuscendo a convincere Gasperini e riportando a Trigoria anche Massara, che si unirà a Balzaretti. Ora come ora, sta programmando meglio di tutti al mondo. Ho la sensazione che farà uno squadrone e si consacrerà negli anni”.

FUTURO ALLA ROMA – “Io alla Roma? Se mi chiama Massara, io volo! Sarei pronto perché Roma è una piazza che piacerebbe a tutti, non lo dico per ruffianeria. Ci andrei in pellegrinaggio a piedi: Gasperini è un maestro che ha fatto benissimo ovunque, tranne all’Inter dove però fecero male tutti quelli che vennero dopo Mourinho“.

PATINO IN SERIE A – “Consigli per la Serie A? Ho già fatto il suo nome e lo rifaccio: Charlie Patino, classe 2003 cresciuto nell’Arsenal che ha giocato l’ultima stagione al Deportivo La Coruna. Lo voglio tutti perché ha grandi qualità ma non è ancora esploso. Come su Delap, sono pronto a scommettere su di lui e credo che in qualche parte d’Italia arriverà”.