Juve, non solo Gasperini e Massara: ecco chi altro può andare alla Roma | ESCLUSIVO

I due top club di Serie A stanno rivoluzionando le rispettive dirigenze ed aree tecniche. Comolli incerto, Ranieri pronto ad inserirsi

Non c’è due senza tre. Le strade di mercato di Juventus e Roma si stanno intrecciando spesso in questi caldi giorni di giugno. Non tanto per quanto riguarda i calciatori da acquistare, bensì nella scelta dell’allenatore e dei dirigenti con cui affrontare la nuova stagione. Dopo essersi giocati il quarto posto che valeva la qualificazione in Champions League fino all’ultima giornata della scorsa Serie A, bianconeri e giallorossi si stanno sfidando fuori dal campo.

La prima vittoria va ai capitolini. Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Roma, infatti, Gian Piero Gasperini ha confermato che la Juve lo ha contattato, ma che “ho avuto la sensazione che questa fosse la strada giusta per la mia carriera, per poter incidere, nonostante tutti i rischi che mi vengono sempre elencati e ho la convinzione forte di aver fatto la scelta giusta”. Dopo i ‘No’ di Conte e Gasp, i piemontesi hanno deciso di rinnovare il contratto a Tudor.

La seconda partita si gioca sulla figura del direttore sportivo. Dopo aver ufficializzato la rescissione del contratto con Giuntoli e con Ghisolfi, infatti, sia la Juventus che la Roma cercano un nuovo dirigente. Nome accostato ad entrambe è quello di Frederic Massara: i bianconeri sono stati i primi a muoversi, ma Comolli ha preferito non chiudere l’affare per affidarsi a profili diversi, lasciando campo libero ai giallorossi per il suo ritorno a Trigoria.

Roma, Fratini con Massara per completare i Fab Four con Ranieri e Gasperini

Altro ruolo scoperto per i due top club di Serie A è quello del capo scout. Vista l’amicizia che li lega, non si può escludere che se Massara diventasse davvero il prossimo Ds della Roma, potrebbe fare una chiamata a Michele Fratini. La scelta del noto talent scout toscano andrebbe nella direzione del lavoro sul campo, con visione dei calciatori dal vivo. La Juve, che pure lo aveva seguito, sta decidendo di affidarsi prevalentemente agli algoritmi per fare mercato.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, lo stesso Fratini preferirebbe la destinazione romana, potendo restare più vicino alla sua Firenze. Vi avevamo raccontato del suo trasferimento in dirittura di arrivo con i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain ma, a causa di motivi personali, per adesso ha dovuto accantonare la proposta che gli è arrivata dalla Francia. Peraltro non sarebbe il primo contatto con la famiglia Friedkin, con cui ha già avuto colloqui ai tempi di De Rossi allenatore. Con Ranieri, Gasperini, Massara e Fratini si porrebbero le basi per costruire una grande Roma.