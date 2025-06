Out 7 mesi per infortunio: mazzata Juve, salta l’affare

Ventinove partite fuori, l’operazione coi bianconeri non si fa più: ecco tutti i dettagli

L’affare non si fa, l’affare salta. La notizia giunta poco non può certo far felici i dirigenti della Juventus, Damien Comolli in primis.

Le ultime di calciomercato dall’Inghilterra non sorridono ai bianconeri. La big di Premier ha tolto o quasi dalla lista della spesa un calciatore della squadra di Tudor. Troppo definirlo un esubero, ma Dusan Vlahovic non è sicuramente al centro dei piani del presente e del futuro della Juve.

Il serbo ha fin qui detto no al taglio dell’ingaggio di 12 milioni netti. Tradotto: rinnovare il contratto in scadenza tra un anno è impossibile, di conseguenza il divorzio è inevitabile. Il numero 9 è nel mirino del Milan di Allegri ma anche del Fenerbahce di Mourinho e di club sauditi. E, naturalmente, di alcune società di Premier. Tra queste l’Arsenal, oggi sempre in pole per Gyokeres, con Sesko e probabilmente Osimhen in seconda fila.

Aggiornamento #Gyokeres–#Juventus: ⚪️⚫️ disposti ad accontentare lo #Sporting (ma prima dovrà uscire qualcuno), l’#Arsenal offre meno, forte della stretta di mano col giocatore. Lo stesso preferisce sempre la #Premier, ma non scarta la #SerieA a priori. Situazione in evoluzione https://t.co/h1DYewW19e — Alessio Lento (@alessio_lento) June 18, 2025

I ‘Gunners’ stimano Vlahovic dai tempi della Fiorentina, ai tempi era un obiettivo per il post Aubameyang. Allo stato attuale è senz’altro ancora apprezzato, ma all’interno del club si nutrono molti dubbi circa il suo stato fisico. Quella maledetta pubalgia, col quale Vlahovic ha convissuto a lungo e che, forse, non è andata del tutto via.

Dall’Inghilterra: troppi infortuni, Vlahovic esce dai radar dell’Arsenal

Apprezzato, ma non così tanto da provare a prenderlo. ‘Tbrfootball.com’ scrive che “l’Arsenal nutre serie preoccupazioni sul fatto che possa essere in grado di mantenersi in forma – e di essere all’altezza di un campionato, quello inglese, molto stressante sul piano fisico (c’è l’esempio di Chiesa) qualora decidessero di portarlo all’Emirates.

Come evidenzia la fonte britannica, da quando è arrivato alla Juve (gennaio 2022), il classe 2000 di Belgrado ha avuto ben 12 infortuni che lo hanno costretto ai box per complessivi 7 mesi, facendogli saltare in tutto 29 partite. L’Arsenal ha ben chiaro in mente questi dati, per cui il nome di Vlahovic non sarebbe più preso realmente in considerazione per riempire la casella riservata al centravanti.