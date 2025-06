Milan, attacco nuovo: da Vlahovic a Immobile, è la settimana della svolta | CM.IT

Le ultime sul reparto offensivo dei rossoneri. Igli Tare si muove per migliorare la rosa del Diavolo a disposizione di Massimiliano Allegri

Le attenzioni in queste ore sono puntate soprattutto sul reparto di centrocampo. Igli Tare dopo aver chiuso per Luka Modric, prova a mettere a segno il doppio colpo. E’ così partito il pressing per Xhaka e si valuta l’affondo per uno tra Guerra e Jashari. Poi si penserà agli altri reparti, con la speranza di riuscire a convincere Mike Maignan a rimanere in rossonero.

L’estate, d’altronde, non è ancora iniziata, ma sarà certamente calda anche per l’attacco, dove Tare è intenzionato a fare un regalo importante a Massimiliano Allegri. C’è voglia di far gioire il popolo rossonero con un grande colpo e non è certo un caso se in questi giorni stanno circolando nomi davvero importanti: da Nunez ad Osimhen, passando per Retegui e Vlahovic.

Ad oggi non c’è nessuna trattativa in corso, ma l’idea di rilanciare il centravanti serbo è davvero concreta. Ci sono stati dei contatti tra le parti, con l’ex Fiorentina che stuzzica particolarmente la fantasia di Tare e Allegri. Vlahovic al Milan può diventare un affare possibile qualora il bomber decidesse di accontentarsi di uno stipendio sui 6-7 milioni di euro netti a stagione, in linea con gli altri big della rosa del Milan.

E’ impensabile, infatti, che il Diavolo decida di garantirgli un contratto a due cifre. La soluzione rossonera è certamente gradita a Vlahovic, che presto farà chiarezza con la Juventus, una volta per tutte. Il serbo, però, è pronto a considerare anche delle proposte provenienti dalla Spagna. Il costo del cartellino? 25-30 milioni di euro. Un prezzo certamente alla portata del Milan, ma in queste ore c’è chi sta parlando di uno scambio con Theo Hernandez.

Milan, Tare cambia volto all’attacco: Abraham via, dubbio Gimenez

L’attacco del Milan può totalmente cambiare volto in estate. La stagione è stata chiusa con Abraham, Jovic e Gimenez e nessuno dei tre potrebbe esserci ai nastri di partenza.

L’inglese farà certamente ritorno alla Roma, il serbo invece, può trasferirsi al Cruz Azul che ha messo sul piatto 5 milioni di euro l’anno.

Il tempo in casa Milan sta scadendo. Entro questa settimana i rossoneri, infatti, devono decidere se esercitare la clausola che permette di tenersi Jovic per almeno un altro anno a circa 2/2,5 milioni di euro netti a stagione. Con l’addio del serbo, al Milan stanno prendendo in considerazione anche l‘idea di un attaccante di scorta, che prenda di fatto il posto dell’ex Fiorentina.

E in questo contesto si inserisce il discorso legato a Ciro Immobile, proposto dal suo agente a Igli Tare. Come appreso dalla redazione, l’albanese non ha chiuso la porta, apprezzando l’italiano, ma gli ha prospettato questo tipo di impiego. Ci sarà dunque tempo per aggiornarsi. Aggiornamenti che avverranno anche con Santiago Gimenez. Il centravanti messicano è desideroso di conquistare il Milan a suon di gol e difficilmente aprirà ad un addio. I rossoneri, invece, non considerano alcun giocatore incedibile e una proposta adeguata (superiore ai 40 milioni) verrebbe valuta. Al momento, però, c’è la volontà di continuare a puntare sull’ex Feyenoord e Allegri non vede l’ora di allenarlo.

C’è, infine, da risolvere le questioni legate a Camarda e Colombo. I summit con Beppe Riso sono finalizzati a trovare la giusta soluzione: il giovane bomber ha voglia di giocare e si sta prendendo in considerazione l’idea di un trasferimento in Serie B, per il calciatore ex Empoli (valutato 6-7 milioni), invece, si registra l’interessamento del Pisa, ma chissà che non diventi lui la terza punta.