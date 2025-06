Theo Hernandez, pugno duro del Milan: cosa succede | CM.IT

Le ultime sul futuro del terzino francese: la posizione del club rossonero è chiara. Ecco cosa sta accadendo

C’eravamo tanto amati. Il rapporto tra il Milan e Theo Hernandez, dopo un’intensa storia d’amore, è ormai compresso. I rossoneri hanno preso una decisione alquanto chiara, quella di mettere alla porta il terzino francese.

Una decisione netta che porterà le parti a vivere un’estate davvero bollente. Il club rossonero – come appreso da Calciomercato.it – ha scelto il pugno duro per far capire al giocatore di essere stato scaricato. Il mese di luglio rischia, dunque, di essere davvero intenso, qualora Theo Hernandez decidesse di restare a Milanello. Il francese, infatti, potrebbe anche non prendere parte alle amichevoli, restando ai margini del gruppo.

Serve, dunque, una proposta che si avvicini ai 30 milioni di euro per mettere la parola fine a questo rapporto. Ma se anche Theo Hernandez decidesse di mantenere la propria posizione, continuando a rifiutare l’Al Hilal, cosa succederebbe?

Milan, braccio di ferro con Theo Hernandez: ecco come stanno le cose

Finita l’estate, qualora il francese fosse ancora in rosa, il Milan non potrebbe far altro che considerarlo un giocatore utile alla causa.

Ma ovviamente non è ciò che spera il club rossonero che si augura che Hernandez accetti la proposta del club arabo, ancora valida, come confermato ieri dall’agente, intermediario dell’operazione, presente a Casa Milan.

La situazione, dunque, resta alquanto complicata. Un vero e proprio braccio di ferro che rischia di animare le prossime settimane. Massimiliano Allegri si augura che prima dell’inizio della stagione tutto possa risolversi: in caso contrario occorrerà intervenire e chi è vicino all’allenatore conferma la volontà del livornese di avere un faccia a faccia con il calciatore. Al raduno, d’altronde, non manca poi così molto e se Theo Hernandez non dovesse essere ceduto, si renderà inevitabile.

Al momento resta bloccata la caccia al terzino sinistro, anche perché le priorità appaiono ovviamente altre. Il nome di Oleksandr Zinchenko, in uscita dall’Arena, resta cerchiato in rosso, ma non possono essere scartate altre piste, come quella che porta De Cuyper del Club Brugge o ad Udogie del Tottenham. Ma attenzione anche a Cambiaso, che tanto piace a Massimiliano Allegri. I rapporti con la Juventus sono ottimi e i profili in ballo, da Fikayo Tomori a Dusan Vlahovic, di cui parlare non mancano.