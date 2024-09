DIRETTA | Le notizie del 30 settembre: vigilia di Champions per Inter e Milan

Le notizie più importanti della giornata di oggi lunedì 30 settembre: Conte torna in vetta, intanto per Inter e Milan è già vigilia di Champions



Ieri il Napoli è tornato in vetta al campionato grazie alla vittoria sul Monza in casa, oggi tocca a Parma-Cagliari chiudere la sesta di Serie A. Oggi intanto è già vigilia di Champions League per Milan (in casa del Leverkusen) e Inter (a San Siro con la Stella Rossa).



Tutte le notizie più interessanti di giornata: segui la nostra diretta su Calciomercato.it.

