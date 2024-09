Juventus, Giuntoli non si ferma: bloccato il primo colpo per la prossima estate

La Juventus e Giuntoli già al lavoro per il prossimo mercato estivo: il Dt bianconero pronto a sborsare 30 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante

Non solo Dusan Vlahovic. Anche Francisco Conceicao si prende la scena nel rotondo 3-0 della Juventus sul campo del Genoa.

Thiago Motta ritrova la vittoria dopo tre pareggi consecutivi e in campionato adesso i bianconeri sono dietro soltanto al Napoli dell’ex Conte (distante un punto) in classifica. L’allenatore della ‘Vecchia Signora’ può sorridere per la ritrovata vena del centravanti serbo e inoltre per il primo sussulto con la maglia della Juve di Conceicao, che ha avuto un grande impatto nell’ultima porzione di partita. L’ex Porto appena entrato aveva recapitato una palla d’oro sui piedi di Koopmeiners, nel finale invece si è messo in proprio capitalizzando al meglio l’assist di Thuram e la finta dello stesso olandese. Conceicao per diverse settimane era rimasto ai box per un infortunio muscolare ed era sceso in campo soltanto nel secondo tempo della sfida contro la Roma, prima appunto della parentesi con gol nella trasferta di Marassi.

Calciomercato Juventus, Conceicao a titolo definitivo: affare da 30 milioni con il Porto

L’arrivo di Conceicao è stato fortemente voluto dal Dt Giuntoli e avallato da Thiago Motta, con le caratteristiche del piccolo portoghese che si sposano nel migliore dei modi con il gioco del tecnico.

Il talento classe 2002 e figlio d’arte, protagonista anche agli ultimi Europei con la maglia della sua nazionale, si candida così a un ruolo da protagonista nella prossima sfida di Champions League in programma mercoledì sera con il Lipsia e contenderà una maglia da titolare sulla fascia destra a Nico Gonzalez (che parte comunque favorito al momento nelle idee di Motta). Proprio il sodalizio tedesco la scorsa estate aveva conteso alla Juventus il giocatore, che però ha sempre spinto per sbarcare sotto la Mole nonostante le prime resistenze del Porto alla cessione a titolo temporaneo. Alla fine Giuntoli è riuscito a strappare il prestito oneroso per Conceicao, trovando l’accordo con i ‘Dragoes’ sulla base di 7 milioni di euro più eventuali altri 3 di bonus.

Il ‘folletto’ portoghese inoltre non avrebbe dubbi per il futuro e spingerebbe per la permanenza sotto la Mole anche al termine della stagione. La Juventus presto discuterà con il Porto per il futuro dell’attaccante, con Giuntoli pronto a versare nelle casse del club lusitano i 30 milioni di euro della clausola rescissoria.