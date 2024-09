Bayer-Milan: Fonseca confida in Morata, le ultime su Okafor e Calabria | VIDEO CM.IT

Le ultime da Milanello in vista della trasferta di Leverkusen per il secondo match di Champions League

È vigilia di Champions League per il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri dopo il ko contro il Liverpool sono chiamati a rialzare la testa per mettere in cascina i primi punti.

Il Diavolo è rinato dopo la vittoria nel derby e la conferma è arrivata venerdì con il 3 a 0 inflitto al Lecce, ma il tecnico portoghese chiede altre risposte in campo europeo, contro una delle squadre che gioca meglio.

Testa e gambe, dunque, al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, per Rafa Leao e compagni che stamani sono tornati a correre al centro sportivo di Carnago per la rifinitura, prima della partenza per la Germania. Le attenzioni, chiaramente, erano puntate soprattutto su Alvaro Morata, che ha concluso il match contro il Lecce con qualche acciacco. Lo spagnolo ha fatto tutto il riscaldamento con la squadra e ha continuato con gli esercizi proposti da Fonseca.

Allenamento con il resto della squadra, inoltre, anche per Noah Okafor e Davide Calabria, che sono dunque a disposizione dopo aver saltato il match di Serie A.

Bayer Leverkusen-Milan: niente turnover, ma Fonseca pensa a dei cambi

Non c’è chiaramente la certezza di vedere Alvaro Morata subito in campo. Lo spagnolo non è proprio al 100%, ma è pronto a stringere i denti, anche se si scalda Rubén Loftus-Cheek.



L’inglese, però, potrebbe non essere la vera novità. Fonseca, infatti, sta pensando anche a due cambi in difesa, con Davide Calabria e Pavlovic che potrebbero prendere il posto di Emerson Royal e Fikayo Tomori. Gli ultimi dubbi però verranno sciolti domani.

Ci sono ovviamente delle certezze, come Theo Hernandez, pronto a completare il quartetto difensivo con Matteo Gabbia, davanti a Mike Maignan. Non si toccano nemmeno Christian Pulisic e Rafa Leao in attacco, così come Tiijani Reijnders e Youssouf Fofana a centrocampo.