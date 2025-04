Stangata Mourinho, arriva la sentenza: quindici giornate di squalifica

Sono arrivate le sanzioni da parte della commissione disciplinare della federazione turca: la reazione dello Special One

José Mourinho continua a essere uno dei personaggi in assoluto più discussi. Dopo la fine dell’avventura con la Roma, arrivata anche questa in maniera abbastanza controversa, lo Special One è ripartito dalla Turchia e un club prestigioso come il Fenerbahce. Ad ora i risultati, soprattutto quelli nelle coppe, non sono però andati come probabilmente i tifosi e la società speravano. La squadra di Istanbul infatti si è qualificata al playoff di Europa League con l’ultimo posto disponibile e negli ultimi secondi, rischiando parecchio una clamorosa esclusione dalle 24 qualificate. Poi è arrivata l’eliminazione agli ottavi di finale per mano dei non irresistibili Rangers di Glasgow.

Non solo, perché poi fino ad ora il duello a distanza e non solo contro il Galatasaray lo stanno vincendo nettamente Osimhen e compagni. In classifica sono ben 6 i punti di distanza tra i giallorossi e il Fenerbahce, che deve comunque recuperare una partita ma ha gli scontri diretti a sfavore. E anche in coppa di Turchia la sfida l’ha vinta il Gala, con tanto di caos totale nel finale di partita. Quattro espulsioni, addirittura match sospeso per qualche minuto con l’ingresso in campo della polizia. Basterebbe questo. Poi dopo il triplice fischio le ulteriori tensioni, con José Mourinho che ha discusso a distanza con l’allenatore avversario Okan Buruk e poi gli ha addirittura pizzicato il naso da dietro. Un gesto che gli costerà caro.

Squalifica Mourinho e non solo: Fenerbahce stangato ma lo Special One non si arrende

Come riportato da ‘Sports Digitale’, infatti, José Mourinho sarà squalificato per ben tre giornate a causa di quanto successo alcuni giorni fa. Il rischio, in realtà, era quello di subire addirittura cinque turni di stop, ma in questo senso sono state considerate le dichiarazioni di Okan Buruk come “provocazione”. Pe ril suo vice Salvatore Foti, invece, è arrivata una squalifica di quattro partite. Per lo Special One, però, non si saranno conseguenze sul campionato in quanto la sanzione è relativa alla coppa. Lo stesso vale per un altro suo giocatore come Fred (tre giornate), Yandas (una giornata) e il preparatore dei portieri Sandro Zufic (quattro giornate). Per un totale di ben 15 turni di squalifica per la squadra gialloblù.



Il cammino del Fenerbahce riprenderà dalla sfida col Trabzonspor, in cui Mourinho sarà quindi regolarmente in panchina. Come riporta ‘Halktv’, il tecnico portoghese in allenamento ha tenuto a rapporto la squadra recriminando su una sorta di trappola pensata dal Galatasaray: “Quando tutte le immagini vengono analizzate, il vero quadro complessivo diventa chiaro. Nei momenti critici della partita, siamo diventati parte di uno scenario preparato con cura. Siamo prigionieri dei nostri sentimenti nei momenti in cui dovremmo essere calmi”. Poi la carica: “Abbiamo ancora la possibilità di vincere tutte le nostre partite e diventare campioni. Non ho perso la fede. Faremo ancora più sacrifici e potremo gioire alla fine”.