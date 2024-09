Tifosi sotto choc, è già UFFICIALE: un big annuncia il ritiro dalla Nazionale

È UFFICIALE: un big del calcio mondiale ha comunicato il suo addio alla Nazionale. L’annuncio social spiazza tutti i tifosi

Uno degli attaccanti che più hanno segnato l’ultimo decennio di partite Nazionali dice basta. A 33 anni, Antoine Griezmann ha annunciato il ritiro dalla Francia: il big dell’Atletico Madrid non giocherà più con la sua Nazionale.

È già arrivato l’annuncio ufficiale del francese dopo le voci che sono circolate in mattinata. Il calciatore dell’Atletico Madrid ha disputato a settembre le sue ultime partite con la Francia. Griezmann, da leader in campo e fuori, ha senza dubbio segnato l’ultimo decennio della sua Nazionale: un Mondiale vinto, la finale persa in Qatar ed anche una finale raggiunta ad Euro 2016. Oggi l’annuncio dell’addio alla selezione guidata dal CT Deschamps. Si tratta di un duro colpo per la Francia che perde così un altro dei suoi leader della storia recente della Nazionale.

Francia, UFFICIALE: Griezmann annuncia l’addio alla Nazionale

Questo l’annuncio social dell’attaccante francese: “È con il cuore pieno di ricordi che chiudo questo capitolo della mia vita. Grazie per questa magnifica avventura tricolore e a presto”.

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

Griezmann lascia a ‘soli’ 33 anni, rinunciando al prossimo Mondiale che si disputerà in America nell’estate 2026. L’attaccante dedicherà l’ultima parte di carriera esclusivamente all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.