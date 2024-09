Inter, Inzaghi e il caos curva: “Mi hanno detto di non dire nulla”. Annunciati due titolari

Vigilia di Champions League per l’Inter, che a San Siro ospiterà la Stella Rossa: le dichiarazioni del tecnico Simone Inzaghi in conferenza stampa

Esordio casalingo per l’Inter in Champions League contro la Stella Rossa, dopo il pareggio esterno di due settimane fa contro la corazzata Manchester City.

I nerazzurri hanno ritrovato la vittoria in campionato nella trasferta con l’Udinese e adesso Simone Inzaghi va a caccia del primo successo stagionale in Europa al cospetto della non irresistibile formazione serba. L’allenatore piacentino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia: “Vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più. Ne avevo già parlato nel giorno del raduno. I ragazzi lavorano sempre con grande intensità, adesso probabilmente ci sta mancando quella continuità che avevamo l’anno scorso. Tutte le altre stanno avendo difficoltà, la squadra sabato ha giocato una grandissima partita e sono fiducioso”. Inzaghi prosegue sul momento dei nerazzurri: “Penso che l’Inter si fosse già rivista con il City o con l’Atalanta. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni in questo momento, senza concedere nulla. Incontriamo avversari di valore e serve maggiore attenzione”.

Inzaghi alla vigilia di Inter-Stella Rossa: “Zielinski e Dumfries giocheranno dal primo minuto”

Inzaghi ha mischiato le carte nell’ultima rifinitura e potrebbe rivoluzionare lo scacchiere iniziale rispetto alla trasferta di Udine.

L’allenatore nerazzurro potrebbe cambiare addirittura sette interpreti, con un attacco inedito senza la ‘Thu-La’ dal primo minuto: “In attacco devo ancora decidere fra Lautaro, Thuram, Arnautovic e Taremi. Tutti hanno buone possibilità di giocare, quest’anno è ancora più difficile è avrò bisogno di tutti. Non ragiono sulle staffette, mi baso solo su quello che vedo in campo. Alle volte le scelte sono facili, altre volte meno”. Inzaghi prosegue sulle scelte di formazione: “Zielinski giocherà sicuramente, devo decidere gli altri due posti a centrocampo. Per Frattesi vediamo, stiamo valutando. Posso dire con certezze che giocherà anche Dumfries. È un giocatore importante, sul rinnovo penso non sia stato ancora annunciato”.

Sulla delicata inchiesta che vede coinvolta la curva nerazzurra: “C’è un’indagine in corso e la società ci ha chiesto di non dire nulla“.

Infine sulla formula della nuova Champions League: “Non possiamo fare calcoli, il format adesso è diverso rispetto al passato, è praticamente un tutti contro tutti in questa prima fase. Dobbiamo fare attenzione alla Stella Rossa: è una squadra ben allenata, sarà una partita con insidie, dovremo gestirle nel migliore dei modi”.

Insieme a Inzaghi nella sala conferenze di Appiano Gentile ha parlato anche Stefan de Vrij, candidato per partire dal primo minuto domani sera al centro della difesa: “Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare, ma non penso solo ai difensori. È sempre una questione di tutta la squadra, stiamo lavorando con questo obiettivo – spiega il difensore olandese dell’Inter – Con il Milan abbiamo subito una brutta sconfitta, sapevamo che dovevamo rialzarci su un campo difficile come quello di Udine. Siamo stati squadra. Il confronto con l’anno scorso? Dobbiamo lasciare il passato dov’è, ormai è alle spalle. Questa è una stagione nuova e dobbiamo solo spingere al massimo per migliorare”. Infine sulla nuova Champions: “Il format è cambiato, adesso è tutto diverso. Ci rendiamo conto che ogni partita può essere decisiva e fondamentale. Ma pensiamo a una gara alla volta”.