Inzaghi rivoluziona l’Inter: sette novità e attacco inedito

L’Inter prepara il match di Champions League contro la Stella Rossa ad Appiano Gentile: Inzaghi pensa a un massiccio turnover

Non mancano le sorprese ad Appiano Gentile alla vigilia dell’esordio casalingo dell’Inter in Champions League contro la Stella Rossa.

Simone Inzaghi sorride ma allo stesso tempo tiene sull’attenti i suoi durante la rifinitura, per i primi 15 minuti aperta alla stampa. “Dai dai dai ragazzi, veloce, alé!“, urla l’allenatore piacentino ai suoi ragazzi durante il riscaldamento e il torello di inizio seduta. Clima disteso nonostante il caos curva che sta investendo il tifo più caldo del club nerazzurro, con Thuram beccato scherzosamente dai compagni e in particolare da Dimarco. Entrambi potrebbero partire dalla panchina, visto che Inzaghi pensa a una rivoluzione per la sfida di domani sera a San Siro. Il mister nerazzurro potrebbe rivoltare la sua Inter come un calzino e ha provato una squadra inedita nella rifinitura della vigilia, mischiando un po’ le carte. In attacco così, oltre a Taremi, può trovare posto a sorpresa anche Arnautovic, finora mai titolare in stagione e scavalcato anche da Correa (presente all’allenamento come Palacios, malgrado i due siano fuori lista) nel finale della trasferta di Udine.

Inter, Inzaghi mischia le carte: Arnautovic con Taremi in attacco, fuori la ‘Thu-La’

Capitan Lautaro Martinez e Thuram resterebbero quindi fuori almeno inizialmente, ma le novità non finirebbero qui per Simone Inzaghi.

Davanti a Sommer ritroverà una maglia da titolare certamente Pavard, mentre de Vrij è in vantaggio su Acerbi nel pacchetto arretrato insieme a Bastoni. Sugli esterni si candidano per una maglia da titolare Dumfries e Carlos Augusto, con un turno di riposo quindi dall’inizio per Darmian e Dimarco. Mkhitaryan va verso la conferma nonostante il periodo poco brillante, al fianco di Calhanoglu e Zielinski: il polacco è favorito rispetto a Frattesi in mediana. Out ovviamente Barella (che si rivedrà dopo la sosta per le nazionali) e Buchanan che sta recuperando dal grave infortunio rimediato con il Canada in Coppa America.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic.