DIRETTA | Bayer Leverkusen-Milan, la conferenza di Fonseca: seguila LIVE

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia del secondo match di Champions League contro il Bayer Leverkusen

E’ vigilia di Champions League per il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri dopo il derby hanno trovato la giusta strada e la conferma è arrivata contro il Lecce, ma serve smuovere la classifica in Europa e il match non è proprio tra i più semplici.

In conferenza stampa, il tecnico del Diavolo presenta così la sfida di domani contro il Bayer Leverkusen.

