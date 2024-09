Nuova squadra per Balotelli: c’è l’accordo con un club di Serie C

Mario Balotelli si appresta a tornare in campo, lo svincolato attaccante trova l’intesa con una nuova squadra: ecco dove giocherà

Per il calcio italiano, Mario Balotelli rappresenta uno dei più grandi, se non il più grande ‘what if’ degli ultimi anni. Attaccante dal notevole potenziale e in grado, nella prima fase della sua carriera, di ritagliarsi notevoli soddisfazioni, per poi perdersi, progressivamente, non riuscendo a trovare in campo la giusta continuità che avrebbe potuto farne un grandissimo.

Molto discusso in campo e fuori, ‘Super Mario’ ha girato l’Italia e l’Europa vestendo svariate maglie. Ultimo domicilio calcistico, quello dei turchi dell’Adana Demirspor, con cui nella scorsa stagione aveva realizzato 7 reti in 16 presenze, non riuscendo a ripetere gli ottimi numeri dell’annata 2021/2022, in cui di gol, sempre con la maglia del club turco, ne aveva segnati ben 19 in 33 gare.

Dalla fine della scorsa stagione, Balotelli è svincolato ed è ancora alla ricerca di una squadra che voglia investire su di lui. Ci sono stati dei rumours in questi mesi, che però non si sono concretizzati in un ritorno in campo. Che adesso, però, per il 34enne, potrebbe finalmente diventare realtà. Nonostante tutto, il suo nome riveste ancora una certa attrattiva tra i tifosi e gli appassionati di calcio e in molti aspettano solo di vederlo tornare a giocare ed elargire sprazzi di quella classe che gli appartiene.

Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli, come ‘Cadena Cope’, Balotelli starebbe per accordarsi con l’Intercity, club della città di Alicante di recente fondazione (nato nel 2017) e militante nella Primera Federacion, l’equivalente in Spagna della nostra Serie C. L’intesa non è ancora stata siglata in tutti i suoi dettagli, ma si apprende di una importante accelerazione nelle ultime ore e con la concreta possibilità di chiudere. Contatti sempre più frequenti tra i rappresentanti di Balotelli e quelli del club iberico. Il contratto che sarebbe proposto a Balotelli sarebbe un biennale fino al giugno del 2026. L’Intercity ha grandi ambizioni di scalare le gerarchie del calcio spagnolo e con un colpo del genere riuscirebbe ad alimentare notevolmente l’entusiasmo della propria piazza.