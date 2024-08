DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Lukaku a Chiesa: le trattative del 27 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di martedì 27 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

La Serie A archivia la seconda giornata con il successo della capolista Juventus, ma tante squadre devono ancora completare la rosa tra colpi di scena e attese. E così anche il mercato è entrato nella fase finale.

I bianconeri di Thiago Motta travolgono a domicilio il Verona e nelle prossime ore ufficializzeranno Conceicao, in attesa di sbloccare definitivamente la trattativa per Koopmeiners. Ancora incerto il futuro invece di Chiesa in uscita: si complica la pista Barcellona, sul nazionale azzurro torna in pressing il Liverpool. Il Napoli, sempre alle prese con la grana Osimhen, sta definendo il trasferimento di Lukaku con il Chelsea alla corte di Conte. Slitta la firma di Palacios con l’Inter dopo le visite mediche: da definire gli ultimi aspetti sull’accordo con l’Independiente Rivadavia prima degli annunci ufficiali. Si raffredda Kostic per la Fiorentina, che invece preme adesso per Adli dal Milan. Tutte le trattative e le novità del calciomercato estivo di martedì 27 agosto.