Milan, non solo Kone: idea Rabiot ancora viva

Il calciomercato del Milan non è ancora finito. Il Diavolo può mettere le mani su un nuovo centrocampista: le ultime sul possibile colpo

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato, ma il Milan è pronto a regalare nuove emozioni ai suoi tifosi. In serata il Diavolo ha chiuso per Silvano Vos, ma potrebbero esserci altri colpi prima del gong del 30 agosto.

Sì perché il Milan sta tornando a pensare di mettere le mani su un nuovo attaccante e il nome di Tammy Abraham è sempre rimasto in cima alla lista, anche se non sono escluse altre idee. Allo stesso tempo il club rossonero è pronto ad acquistare un nuovo centrocampista qualora riuscisse a piazzare Ismael Bennacer. L’algerino, che ha uno degli stipendi più altri della rosa, aprirebbe le porte al colpo Kone, per il quale c’è già un’intesa di massima.

Calciomercato Milan, Rabiot non tramonta

Ma attenzione ad un’idea, inevitabilmente alternativa a Kone, mai tramontata del tutto e tenuta lì in un angolo, sulla quale il Milan ha lavorato soprattutto a metà giugno. Stiamo chiaramente parlando di Adrien Rabiot.

Il francese, dopo la scadenza del contratto con la Juventus, non ha trovato squadra. Le offerte chiaramente non sono mancate, ma evidentemente non quelle che si aspettava l’ex bianconero, che avrebbe voluto trasferirsi al Real Madrid o in un top team di Premier League. Quella del Milan così può essere ancora valida. Una proposta, più bassa rispetto a quella che aveva formulato la Juventus, sui 5 milioni di euro più bonus. L’addio di Ismael Bennacer potrebbe riaprire questa pista, ma tutto, chiaramente, poi sarebbe nelle mani del giocatore francese perché i rossoneri non hanno intenzione di migliorare la propria offerta. Dovrebbe, dunque, essere lo stesso Rabiot a farsi avanti per prendersi il Milan e nuova la Serie A.