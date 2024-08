Risoluzione UFFICIALE con un anno di anticipo: addio ai bianconeri

Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto con il club bianconero con un anno di anticipo rispetto alla scadenza

Un addio preventivabile che si è concretizzato a poche ore dalla fine del mercato. Che il giocatore non facesse parte dei piani della società si era infatti intuito nelle ultime settimane.

In particolare dall’arrivo di Alexis Sanchez, che da Isaac Success ha ereditato la maglia numero 7. E ora le strade del nigeriano e dell’Udinese si sono ufficialmente separate. Il club bianconero ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore, che non era neppure iscritto nella lista della Serie A ed ora è dunque libero di trovarsi un’altra squadra. Success lascia quindi Udine dopo tre stagioni e il magrissimo bottino di sole quattro reti segnate in Serie A. Fondamentale però quella realizzata al Napoli allo scadere la scorsa stagione che ha permesso ai bianconeri di trovare un pareggio chiave per la salvezza. Il nigeriano era legato ai friulani da un contratto valido fino al 2025, con opzione per un’ulteriore stagione.

Questo il comunicato ufficiale dell’Udinese:

“Udinese Calcio comunica di aver raggiunto e sottoscritto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Success Isaac. A lui vanno i ringraziamenti per gli anni vissuti insieme e i migliori auguri per il futuro professionale”.