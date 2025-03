Agente durissimo contro Conceicao: “Gli altri arrivano e gli danno la maglia”

Le dichiarazioni del procuratore del difensore italiano, con le quali richiama l’ex allenatore del Porto, ma anche Sergio Conceicao

“Il Milan lo ha rinnovato qualche mese fa, ma essendo italiano deve sempre convincere gli allenatori mentre gli altri arrivano e gli danno la maglia, dovrebbe avere un po’ di considerazione in più: ha dimostrato di essere da Milan e di avere gli atteggiamenti da giocatore da Milan“.

Parole forti quelle di Tullio Tinti, che ai microfoni di Radio Sportiva, si è così espresso sul proprio assistito, Matteo Gabbia. Il difensore centrale da quando è arrivato Sergio Conceicao ha perso il posto da titolare, che si era guadagnato con Paulo Conceicao. Anche con l’attuale allenatore del Lione, però, il centrale azzurro era partito come ultima scelta.

Ci ha messo un po’ per convincere il mister a cambiare le gerarchie. L’italiano così ha giocato titolare al fianco di Malick Thiaw: i due insieme sono diventati la coppia migliore del Milan (sono i numeri a dirlo). Ma, come detto, con l’arrivo di Sergio Conceicao, tutto è nuovamente cambiato: l’ex Porto ha deciso di rilanciare prima Fikayo Tomori e poi Pavlovic, ottenendo non proprio grandissimi risultati.

Gabbia e il Milan, futuro è deciso

Gabbia – a parte quell’errore davvero grave a Zagabria – è stato autore di un’ottima stagione, ma non è bastato per diventare un leader in campo dei rossoneri. Fuori, invece, il giocatore italiano lo è certamente, e il Milan si è spesso affidato a lui nei momenti più complicati.

Non è certo un caso se dopo il ko contro la Lazio a parlare in conferenza stampa sia stato proprio Matteo Gabbia. L’italiano, fresco di rinnovo, non pensa certo di lasciare il Milan. L’avrebbe potuto fare in estate, quando – come detto – era ritenuto una quarta scelta da Paulo Fonseca. Avrebbe potuto raggiungere Pobega al Bologna di Italiano, ma non se ne fece nulla. Con una stagione ormai compromessa, si guarda avanti, si guarda all’estate, quando Gabbia e il suo agente sperano di avere la giusta considerazione chiunque sia l’allenatore.