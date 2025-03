Roma-Athletic, Mancini è una furia: doppio rimprovero a brutto muso ai compagni

Il capitano giallorosso ha redarguito per due volte i compagni, soprattutto Celik su due situazioni simili

Roma e Athletic Club vanno al riposo sullo 0-0 al termine di un primo tempo non particolarmente spettacolare ma sicuramente molto molto intenso. Come era d’altronde nella attese, anche se era lecito aspettarsi qualche occasione netta in più. La più importante è capitata sui piedi di Dovbyk, in particolare il destro purtroppo per la Roma, seguita dalla traversa di Dybala. I giallorossi in generale hanno fatto meglio dei baschi, difendendo meglio e avendo appunto le chance principali.

Anche se pure la squadra di Valverde – anche non prendendo la porta – si è resa molto pericolosa soprattutto con due cross. Il primo da calcio d’angolo da sinistra con il colpo di testa di Yeray che non ha inquadrato la porta, l’altro con sempre con il pallone messo dentro dalla stessa fascia da parte di Inaki Williams al termine di un bel triangolo. In questo caso Maroan non ha trovato l’impatto giusto col pallone, ma la Roma sicuramente ha rischiato. Sul corner Cristante perde la marcatura, Celik invece esce sconfitto nel duello con Yeray che gli scappa. I due giallorossi si confrontano, poi arriva Mancini che striglia entrambi e in generale tutto il reparto. Dinamica simile sull’occasione successiva, con Celik che si stacca dalla marcatura e si schiaccia verso Svilar lasciando Maroan libero di colpire, anche se da posizione complicata. Qui il capitano se la prende direttamente con il turco, rimproverato a brutto muso per l’ennesima disattenzione.

E in apertura di secondo tempo Mancini dimostra sostanzialmente di avere ragione, visto che il gol dell’Athletic arriva con la stessa dinamica da calcio d’angolo. Marcature assolutamente ballerine e disattente, Celik ancora ‘protagonista’, insieme a Cristante, anche se stavolta le colpe sono da dividere anche con gli altri compagni, Ndicka in primis.