Roma-Athletic, pessime notizie dopo 20 minuti: si fa male il leader

Infortunio pesantissimo all’Olimpico anche nell’ottica del doppio confronto tra le due squadre: esce al 23′

Roma-Athetic è sicuramente una delle partite più attese e sentite, per non dire quella più affascinante in assoluto, di tutti gli ottavi di finale di Europa League. Una serata magica per il tifo giallorosso che con oltre 62mila spettatori e una coreografia indimenticabile ha colorato il prepartita. Poi c’è la partita, con l’Athletic che parte subito col piede sull’acceleratore, fa capire che non è venuto per subire la pressione romanista. Ma la squadra di Ranieri risponde e ha l’occasione più grande di tutte al 21′ con Artem Dovbyk che fa tutto alla perfezione. Controlla, supera in velocità e fisico l’avversario involandosi verso il portiere, poi doppia finta rientrando sul destro – quindi non il suo piede – e sul più bello scivola clamorosamente.

Va di lusso all’Athletic, che però nell’azione perde uno dei suoi giocatori più importanti. Parliamo di Dani Vivian, perno e riferimento della difesa di Valverde che si accascia costringendo lo staff medico del club a entrare. Ci prova, per un paio di minuti a capire se è possibile continuare, ma alla fine deve arrendersi. Un problema verosimilmente muscolare per il numero 3 che lascia il campo ad Aitor Paredes. Pessima notizia per l’Athletic in una serata complicata. Dopo Sancet, convocato ma non in grado di giocare tanti minuti, un’altra tegola. Valverde dovrà per forza di cose fare necessità virtù, probabilmente anche in vista del ritorno se si tratterà realmente di infortunio muscolare.