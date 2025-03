Ex Juve e Inter nella bufera: squalifica choc, la stagione è finita!

Ecco cosa ha fatto l’ex centrocampista delle due squadre italiane. Il giocatore è stato espulso domenica scorsa durante un match di campionato

“A seguito della concessione di un rigore in favore degli avversari, il giocatore si è avvicinato all’arbitro, protestando con veemenza e ponendosi faccia a faccia con lui. L’arbitro decideva cos’ di ammonirlo, ma prima di poter esibire il cartellino giallo il giocatore colpiva il cartellino e lo faceva cadere a terra. L’arbitro estraeva così il secondo giallo e quindi quello rosso, ma il calciatore colpiva il braccio dell’ufficiale di gara, facendo cadere anche il cartellino rosso, prima di essere allontanato dai compagni mentre continuava a protestare”.

E’ questa la motivazione con la quale l’ex giocatore di Lazio e Inter, Hernanes, è stato squalificato con ben otto giornate. Per il 39enne di Recife, così, la stagione si può considerare conclusa.

Il centrocampista brasiliano, come è ampiamente noto, ha deciso di continuare a giocare in Piemonte, in Prima Categoria, indossando la maglia del Sale, squadra che sta guidando il campionato.

L’espulsione è arrivata nel corso del match dello scorso 2 marzo, valevole per la ventitreesima giornata del Girone G, contro la Spinettese. Hernanes è stato così protagonista assoluto della partita: prima del rosso, infatti, il calciatore aveva segnato il gol del parziale due a zero.

Per l’ex Lazio, Inter e Juventus, come detto, la stagione si è conclusa. Una stagione che lo ha visto protagonista con quattro gol in diciassette presenze, dieci delle quali dal primo minuto. La scorsa annata, invece, Hernanes, giocando molto di più, era riuscito ad arrivare in doppia cifra