PAGELLE E TABELLINO ROMA-ATHLETIC 2-1: Shomuro-gol in Paradiso. Nico che delusione

Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2024/25

ROMA

Svilar 6

Celik 6

Mancini 6,5

Ndicka 6

Rensch 6,5. Dal 60′ Saelemaekers 6,5

Cristante 6,5

Pisilli 6,5. Dal 77′ Koné sv

TOP Angelino 7,5: è sempre lui l’angelino custode. Il pareggio è quello che tiene in partita e all’interno della qualificazione la Roma, perché averlo trovato subito – col destro – fa tutta la differenza del mondo. In questo momento va chiuso in una teca a fine partita per riaprirla al fischio d’inizio della successiva.

Dybala 6,5. Dal 71′ Soulé 6

Baldanzi 6. Dal 60′ El Shaarawy 6

FLOP Dovbyk 5: fa poco se non pochissimo. Prende un paio di buoni falli, ma per il resto male. Quell’occasione sciupata clamorosamente davanti alla porta pesa come un macigno. Dal 71′ Shomurodov 7

Allenatore: Ranieri 7

ATHLETIC CLUB

Agirrezabala 6

De Marcos 5,5

Vivian 6. Dal 23′ Paredes 5,5

FLOP Yeray 4,5: Nico Williams è senza dubbio la grande delusione, lui però compie un’ingenuità che diventa decisiva per il risultato finale. Anche perché rischia di lasciare Valverde senza la difesa nella partita più importante della stagione.

Yuri 6

Ruiz de Galarreta 5,5

Jauregizar 5,5. Dal 63′ Prados 6

TOP Iñaki Williams 6,5: è tra gli uomini più pericolosi, si fa vedere al posto giusto al momento giusto sul gol, poi mette un ottimo assist nel primo tempo per Maroan. Davanti è quello che ci prova di più.

Gomez 6. Dal 77′ Vesga 6

Nico Williams 5. Dal 77′ Berenguer 6

Sannadi 6. Dal 63′ Guruzeta 6

Allenatore: Valverde 5,5

Arbitro: Scharer (Svizzera) 6

Roma-Athletic, il tabellino

Marcatori: 50′ I. Williams (A), 56’Angeliño (R), 90’+3 Shomurodov (R)

Note, espulsi: all’85’ Yeray (A)

Spettatori: 62.540

Ammoniti: Yeray (A), Jauregizar (A), Sannadi (A), Shomurodov (R)

ROMA(3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch (60′ Saelemaekers), Cristante, Pisilli (77′ Koné), Angelino; Dybala (71′ Soulé), Baldanzi (60′ El Shaarawy); Dovbyk (71′ Shomurodov).

A disposizione: Gollini, De Marzi, Hummels, Nelsson, Abdulhamid, Sangaré, Soulé, Koné, Pellegrini, Shomurodov.

Allenatore: Ranieri.

ATHLETIC CLUB (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian (23′ Paredes), Yeray, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar (63′ Prados); Iñaki Williams, Gomez (77′ Vesga), Nico Williams (77′ Berenguer); Sannadi (63′ Guruzeta).

A disposizione: Unai Simon, Gorosabel, Vesga, Sancet, Nunez, Lekue, Bereguer, Unai G., Mardan, Canales, Adama. Allenatore: Valverde.

Arbitro: Scharer (Svizzera). Assistenti: De Almeida-Erni. IV Uomo: Tschudi. Var: San.