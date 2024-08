Leao preferito a Chiesa: 90 milioni all’anno per il super colpo

Leao e Chiesa sono al centro delle trattative in questo rush finale del mercato estivo: il nuovo accordo che potrebbe far saltare il banco

Il Barcellona guarda al campionato di Serie A e sono due i nomi sul taccuino della dirigenza blaugrana per rinforzare l’attacco di Flick: Federico Chiesa e Rafael Leao.

L’esterno offensivo della Juventus, esubero di lusso a Torino e da tempo sul mercato, rappresenta l’alternativa low cost per il Barça visto che potrebbe liberarsi per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro. Mentre l’asso del Milan è il sogno di fine mercato del presidente Laporta, anche se a più riprese è stato blindato dal Milano malgrado un inizio di campionato da dimenticare per i rossoneri e l’allenatore Fonseca. Il Barcellona deve però prima risolvere i problemi sul tesseramento dei giocatori legato al tetto ingaggi della Liga e nelle scorse ore ha potuto tessere Dani Olmo grazie esclusione delle liste dell’infortunato Christensen.

Calciomercato Milan e Juventus, svolta Barcellona per Leao: Chiesa l’alternativa

La svolta per il Barcellona arriverebbe dal nuovo accordo di sponsorizzazione con la Nike, che sbloccherebbe la situazione in questa fase finale del mercato.

Secondo il ‘Mundo Deportivo’ il colosso statunitense sarebbe sul punto di rinnovare l’accordo di partnership con il sodalizio blaugrana per i prossimi dieci anni. La Nike verserebbe circa 90 milioni all’anno nelle casse degli spagnoli, più un premio per il rinvio da 115 milioni. Soldi freschi quindi per Laporta e la dirigenza catalano per chiudere gli ultimi colpi di mercato per completare la rosa di Flick e dare l’assalto specialmente per Leao, che come riporta ‘El Chiringuito’ rimane un pallino del Barcellona prima del gong della campagna trasferimenti estiva fissata per venerdì sera.

I dirigenti del Barça, se riusciranno a sistemare in tempo la situazione con la Nike e quindi la situazione degli ingaggi per i nuovi tesseramenti, sono fiduciosi nel riuscire a strappare Leao al Milan nel rush finale del mercato, con l’attaccante portoghese che in questo scenario verrebbe preferito a Chiesa.