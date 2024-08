La big di Premier piomba su Chiesa: sfida al Barcellona, le ultime

Sono ore e giorni decisivi per il futuro di Federico Chiesa, fuori dal progetto Thiago Motta. L’addio alla Juve è sempre più vicino

Contatti continui tra Juventus e Barcellona per Federico Chiesa. L’opzione blugrana è molto concreta per il figlio d’arte fuori dal progetto di Thiago Motta, ma in queste ultime ore avrebbe preso consistenza anche una pista clamorosa per il futuro prossimo del classe ’97.

Dall’Inghilterra arriva l’indiscrezione di un forte interessamento del Liverpool di Slot per l’esterno di Genova il cui contratto coi bianconeri scade a giugno del 2025. Calciomercato.it ha raccolto conferme sul Liverpool: i ‘Reds’ hanno già avviato i contatti con Giuntoli e soci per trattare l’acquisto di Chiesa, ben disposto a trasferirsi in Premier League. L’ex Fiorentina non avrebbe problemi di adattamento, considerato che conosce benissimo la lingua inglese.

La Juve è disposta ad andare incontro alle esigenze del Barcellona, ma anche di altri potenziali acquirenti come il Liverpool, accettando anche una offerta inferiore alla valutazione iniziale da 15 milioni. L’esterno pesa 14 milioni a bilancio. L’entourage di Chiesa e il Barcellona – che intanto sta facendo spazio per, eventualmente, registrarlo nella Liga – lavorano su un triennale con opzione per il quarto con ingaggio a salire. Ma l’ingresso in scena del Liverpool potrebbe scombinare i piani di Laporta e soci.