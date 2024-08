Milan, ESCLUSIVO Nunez de El Chiringuito: “Il Barça così vuole prendere Leao. Chiesa il piano B”

Intervista a Marc Nunez, giornalista de El Chiringuito, per parlare di Milan, Rafa Leao e Federico Chiesa, finito nel mirino del Barcellona

Mancano quattro giorni alla chiusura del calciomercato, ma la Serie A ha avuto inizio con due turni già scoppiettanti e ricchi di sorprese. Lo sono stati sicuramente per i tifosi del Milan, che hanno visto la loro squadra prima pareggiare contro il Torino poi perdere con il Parma.

Un avvio di stagione più che complicato dopo un’estate positiva, con quattro colpi importanti. Le ultime ore di mercato non dovrebbero regalare grandi sorprese: il Milan vuole chiudere per Silvano Vos, ma non è da escludere alla fine l’arrivo anche di una punta. Servono chiaramente le cessioni e sul piede di partenza ci sono Adli e Bennacer. Non partirà, invece, Rafa Leao, protagonista la scorsa settimana di diversi rumors legati al Barcellona, salvo clamorosi colpi di scena al momento non previsti.

Il Milan ha blindato il suo giocatore, ma in Spagna si è continuato a scrivere e parlare del forte interessamento da parte dei blaugrana. Lo ha fatto soprattutto El Chiringuito, che in questi giorni ha avuto un inviato a seguito del Milan, Marc Nunez, proprio per Rafa Leao. Il giornalista ha visto così la squadra anche al Tardini.

Per fare un punto sul Milan dopo Parma e sull’interessamento del Barcellona per Leao, Calciomercato.it ha intervistato proprio il collega Nunez: “Ho visto pochissimo calcio contro il Parma, senza idee in attacco e molto debole in difesa. Leao è stato discreto ma ha sprazzi di qualità tremendi, basti vedere l’assist che ha fatto. Mi sembra un grande giocatore”.

Al Tardini, come detto il Milan e i suoi campioni, non hanno brillato, ma c’è uno spagnolo che si è messo in mostra, Adrian Bernabé: “Penso che possa essere una delle grandi rivelazioni della Serie A. Se si imporrà nel massimo campionato italiano, sicuramente l’anno prossimo potrà fare il salto tra i grandi d’Europa. Anche alle Olimpiadi ha dimostrato con la Spagna tutte le sue qualità”.

Calciomercato Milan, da Leao a Chiesa: Nunez svela le scelte del Barcellona

Si fa così il punto su Rafa Leao, che come detto, è nel mirino del Barcellona, anche se è stato blindato dal Milan: “Il Barça, se può, punta tutto su di lui. È il grande desiderio di Laporta. Se il club spagnolo otterrà degli introiti, soprattutto dal nuovo accordo con Nike a cui sta lavorando, andrà dritto sul portoghese. È l’opzione numero uno”.

Impossibile non parlare di Federico Chiesa, che si sta avvicinando a piccoli passi al Barcellona: “E’ il piano B del Barça se non può puntare su Leao – prosegue Nunez -. Ha un costo basso e il Barça crede che valga la pena scommettere su di lui. Se torna al suo livello è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Chiesa vuole andare al Barça e il rapporto del suo agente Fali con Laporta è molto buono da anni. E’ evidente che la sua firma sarebbe molto più conveniente di quella di Leao”.

Chiesa al Barcellona non avrebbe chiaramente il posto assicurato – “Avrebbe molta concorrenza – conclude il giornalista spagnolo -, Olmo, Pedri, Ferran, Raphinha e anche Fermín possono giocare in quel ruolo. Anche se il Barça non ha nessuno specialista a sinistra in questo momento e, se arrivasse e recuperasse il suo livello, sarebbe importante per la squadra”.