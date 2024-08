Il Barcellona vuole Leao: il Milan ha già deciso, il punto della situazione | CM.IT

Le ultime sul futuro di Rafa Leao. L’attaccante portoghese piace al Barcellona, ma per il Milan è incedibile: il punto della situazione

Nel bene o nel male di Rafa Leao si parla sempre e comunque. Il portoghese contro il Torino non ha convinto in pieno, sbagliando due gol facili, ma stavolta la critica non ha potuto accusarlo di essere stato svogliato, perché è stato in partita fino alla fine.

In queste ultime ore, però, Leao è tornato al centro dei discorsi di calciomercato e la notizia che sta facendo tanto parlare e che ha scaldato i social proviene dalla Spagna. Non certo una novità, ma il Barcellona – secondo Mundo Deportivo – sarebbe tornato a pensare all’attaccante portoghese dopo aver fallito l’assalto a Nico Williams, che non si muoverà dall’Athletic Bilbao.

Tra le piste così sondate ci sarebbe anche quella che porta a Leao. Si legge dunque, di una possibile offerta da 60 milioni di euro più l’inserimento di contropartite tecniche. La lista dei giocatori che potrebbe piacere al Diavolo è davvero lunga e va da Raphinha a Christensen ad Iñigo Martínez, passando per Ferran Torres e Alejandro Balde. Piacerebbero inoltre anche gli infortunati De Jong, Araujo e Ansu Fati.

Calciomercato Milan, Leao non si tocca: l’offerta è bassa

Quella di Leao al Barcellona appare una notizia di mercato destinata a rimanere tale. A dieci giorni dalla chiusura estiva delle trattative è praticamente impossibile ibastire un affare a queste condizioni. Il Milan, lo ricordiamo, non ha al momento slot nella lista degli stranieri.

A parte questo dettaglio (non certo da poco), però, il club rossonero ritiene Rafa Leao incedibile e poi c’è una clausola rescissoria (scaduta il 15 luglio scorso), che ne ha fissato il prezzo, a ben 175 milioni di euro. La possibile offerta blaugrana dunque non si avvicinerebbe per nulla al valore fissato dal Diavolo. Dopo i rumors arabi, anche questi legati al Barcellona, sembrano dunque destinati a finire in soffitta.