DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Osimhen a Koopmeiners: le trattative del 26 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di lunedì 26 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Il nuovo campionato di Serie A sta per mandare in archivio la seconda giornata, ma tante squadre devono ancora completare la rosa tra colpi di scena e attese. E così anche il mercato è entrato nella fase finale.

La Juventus non si ferma dopo l’ufficialità di Nico Gonzalez. Oggi è il giorno di Conceicao, che sarà ufficializzato dopo le rituali visite mediche. Ore decisive per chiudere la lunga telenovela su Koopmeiners, con i bianconeri in attesa del via libero definitivo dell’Atalanta sull’offerta da quasi 60 milioni di euro. Un’altra squadra molto attiva sul mercato in quest’ultima fase è il Napoli: visite e firma per Lukaku, con De Laurentiis che ha in pugno anche McTominay dal Manchester United. Intanto può sbloccarsi la situazione di Osimhen, visto che dall’Arabia Saudita c’è l’offerta da 65 milioni di euro dell’Al-Ahli. L’Inter accoglie il baby Palacios, con l’argentino che sarà ufficializzato nelle prossime ore dopo le visite mediche a Milano. Tutte le trattative e le novità del calciomercato estivo di lunedì 26 agosto.

