Koopmeiners-Juve, svolta in 48 ore: attesa per la fumata bianca | CM.IT

Dopo Nico Gonzalez e Conceicao, la Juventus vuole chiudere anche per Koopemeiners: attesa per la fumata bianca

Juve assoluta protagonista di questi ultimi giorni di mercato. Un mercato che i bianconeri vogliono chiudere col botto, ovvero con l’acquisto di quel Teun Koopmeiners da mesi in cima alla lista della spesa di Giuntoli. Dopo Conceicao e Nico Gonzalez, in sostanza dopo aver sistemato le corsie esterne, proprio l’olandese dovrebbe sbarcare a Torino.

Come raccolto da Calciomercato.it, la svolta per Koopmeiners è attesa nel giro delle prossime 48 ore. Superato lo ‘scoglio’ commissioni, agente e intermediari attendono adesso solo l’intesa definitiva e totale tra i club per la fumata bianca.

Coi bonus l’ultima offerta di Giuntoli si avvicina di molto alle richieste dell’Atalanta, ovvero 60 milioni di euro, il cui muro è caduto già da un po’ come dimostra l’acquisto di Samardzic, nei piani il sostituto di un Koopmeiners che da settimane si è autoescluso in attesa del via libera per il trasferimento alla corte di Thiago Motta.

La strada per l’olandese, come vi raccontiamo da mesi, è una sola e porta dritto alla Juventus, con la quale ha un accordo blindatissimo da 4,5 milioni a stagione.