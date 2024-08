Juventus, Koopmeiners entro tre giorni: Giuntoli ‘accontenta’ l’Atalanta | CM.IT

Juventus e Koopmeiners sempre più vicini: Giuntoli vuole provare a chiudere l’affare quanto prima

Koopmeiners alla Juve, ci siamo quasi. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, Giuntoli vuole provare a chiudere la lunga telenovela entro i prossimi tre giorni, Atalanta permettendo.

Per convincere definitivamente la ‘Dea’, il Football director bianconero è pronto ad avvicinarsi se non a soddisfare del tutto le richieste del club orobico, ovvero 60 milioni. Sul piatto una nuova (e ultima?) proposta intorno ai 55 milioni di euro più bonus.

L’Atalanta sta stringendo per il sostituto dell’olandese – tra la new entry Samardzic e l’obiettivo che insegue da tempo O’Riley – di fatto fuori rosa dopo la decisione di non allenarsi e non giocare più con la maglia nerazzurra. Koopmeiners vuole solo la Juve e a questo punto, a meno di colpi di scena clamorosi, la avrà. Come vi raccontiamo da mesi, coi bianconeri ha già da tempo un accordo per un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione, poco meno del doppio di quanto percepisce ora a Bergamo.