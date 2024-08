Juve-Koopmeiners, ecco cosa manca per la chiusura totale | CM.IT

Giuntoli voleva porre fine alla telenovela Koopmeiners all’inizio di questa settimana. Ecco le ultime di Calciomercato.it

La telenovela Koopmeiners continua. Sulle cifre, però, ci siamo: come scritto da CM.IT lo scorso 16 agosto, Giuntoli è disposto ad ‘accontentare’ l’Atalanta arrivando, coi bonus, a sfiorare i famosi 60 milioni di euro. Ma allora cosa manca alla fumata bianca? Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, per l’intesa definitiva va superato lo scoglio commissioni con agente e gli intermediari che stanno curando l’affare.

Le commissioni stanno frenando la chiusura dell’operazione. Di fatto ha impedito a Giuntoli di raggiungere il suo scopo, ovvero porre fine alla lunga telenovela entro l’inizio di questa settimana. Il Football director sta lavorando senza sosta per trovare al più presto una quadra totale, superando questo ostacolo ormai sempre più frequente, a maggior ragione in affari di tale portata economica.

Ad oggi, a meno di dieci giorni dalla chiusura del mercato estivo e in mancanza di un’intesa sulle commissioni, l’olandese non può (ancora) trasferirsi alla corte di Thiago Motta e in quella Juventus con la quale ha da mesi un accordo totale sulla base di un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione.