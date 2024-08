L’Arabia tentatrice, il Chelsea e il PSG: Osimhen ha già preso una decisione | CM.IT

L’Al-Ahli, il Chelsea e il PSG: la pazza estate di Osimhen e la sua scala di preferenze

Napoli si è quasi dimenticata di avere uno degli attaccanti più forti del campionato ancora in rosa. Sembra assurdo, ma Victor Osimhen non scende in campo da accordi con il club per evitare infortuni e perché ogni giorno può essere quello buono per lasciare l’Italia. Finora, però, non è arrivato mai il momento giusto.

La società partenopea attende con certo fermento l’offerta giusta per lasciar partire il suo bomber. In settimana è atteso l’arrivo di Romelu Lukaku, pronto a raccogliere l’eredità dell’uomo mascherato, che ha riportato lo Scudetto al Napoli dopo oltre 30 anni.

Settimane fa, in occasione dei colloqui per l’acquisto di Big Rom, Manna ha raccolto il desiderio del Chelsea di puntare sul nigeriano. Così come ad inizio estate, il PSG ha cercato con una certa insistenza di acquistare il cartellino di Osimhen, ma assieme a quello di Kvaratskhelia. Un pacchetto completo. Ma il Napoli non ha preso in considerazione la possibilità di far partire il georgiano, ma i parigini non sono disposti ad arrivare fino alla cifra della clausola – 130 milioni – per portare Victor sotto la Tour Eiffel.

Osimhen, il no al Chelsea e Parigi prima scelta

Nel frattempo, dall’Arabia arriva un’offerta ufficiale per il calciatore. E il Napoli valuta, nonostante questa non rispetti in effetti la clausola rescissoria presente nel contratto.

Stando ai rumors, l’Al-Ahli di Mahrez, Firmino, Demiral e Gabri Veiga, avrebbe offerto una cifra superiore ai 65 milioni di euro – ma inferiore ai 130 – per il cartellino di Victor Osimhen. Il club riflette. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, anche se in Arabia terminerà il 6 ottobre.

Non c’è ancora il via libera del giocatore che, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, ha già rifiutato di recente proposte provenienti dall’Arabia, poiché avrebbe intenzione di continuare a giocare in Europa per altri anni. La Saudi League non sarebbe di suo gradimento adesso. In ogni caso, questa mossa dell’Al-Ahli potrebbe far smuovere le acque. Il PSG ha bisogno di un attaccante, a seguito dell’infortunio di Goncalo Ramos, e Osimhen potrebbe fare a caso di Luis Enrique. E serve fare presto, prima che gli arabi si impuntano e offrano cifre impossibili da rifiutare.

Oltretutto, l’entourage del nigeriano avrebbe già trovato l’intesa economica per il suo assistito con il Paris Saint-Germain. Ma fino a questo momento, l’asse Napoli-Parigi appare più silenziosa che mai.

Insomma, la preferenza di Osimhen è chiaramente la Francia, là dove ha già giocato con il Lille. Vuole il PSG, ma in questo momento è il PSG che non si sentirebbe pronto a sborsare una cifra pari o poco inferiore alla clausola. Infine, c’è la pista londinese, con il Chelsea in prima linea. Ma in questo caso, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, sembrerebbe proprio il ragazzo a non spingere per il trasferimento.