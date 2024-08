“Siamo a posto così”: deciso il futuro di Osimhen

La sessione estiva di calciomercato entra nella fase conclusiva e più calda: possibile svolta per Victor Osimhen

Al centro di molte voci di mercato, Victor Osimhen resta uno degli attaccanti più chiacchierati del campionato di Serie A e non solo.

Manca poco più di una settimana al termine della sessione estiva di calciomercato e Victor Osimhen resta “bloccato” al Napoli. L’attaccante nigeriano, escluso dalla disfatta di Verona, resta in uscita, ma la sua situazione di mercato è alquanto intricata. Già, perché finora non si è sbloccata alcuna trattativa per la cessione dell’attaccante nigeriano, blindato dal club azzurro con un rinnovo fino al 30 giugno 2026 sottoscritto lo scorso 23 dicembre. Patron Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto la volontà di cedere il giocatore ex Lille, ma solo a fronte di una offerta ritenuta congrua.

Tra le società maggiormente interessate al giocatore nigeriano, oltre al Chelsea (con cui si discute sempre di Romelu Lukaku), c’è anche il Paris Saint-Germain. Il club transalpino quest’estate ha salutato Kylian Mbappé, ma in questa fase deve fare i conti anche con la defezione di Goncalo Ramos, infortunatosi e costretto a restare fermo ai box per tre mesi. Un infortunio che ha un po’ rimescolato le carte del mercato del Paris Saint-Germain, riavvicinando Osimhen al club parigino che aveva valutato anche l’ipotesi di ingaggiare Ademola Lookman.

Calciomercato Napoli, la decisione di Luis Enrique su Osimhen

Durante questa sessione estiva di calciomercato, il Paris Saint-Germain ha ingaggiato i vari Joao Neves, Desire Doué, Willian Pacho e Matvey Safonov e finora sono stati spesi ben 170 milioni di euro. Chiaramente, il grave infortunio di Goncalo Ramos apre una falla nel reparto avanzato del Paris Saint-Germain.

Il tecnico parigino Luis Enrique ne ha parlato come “un duro colpo”, assicurando però che “non cambia nulla per la nostra squadra” nella conferenza stampa alla vigilia della partita con il Montpellier. Lo stesso allenatore spagnolo si è detto soddisfatto dell’organico a disposizione, ritenendo sufficiente la presenza di Kolo Muani e Asensio, a meno che non si presenti una ghiotta occasione di mercato negli ultimi giorni di trattative. Insomma, le parole di Luis Enrique chiuderebbero (definitivamente?) le porte a un eventuale arrivo di Victor Osimhen, il cui futuro potrebbe essere “clamorosamente” ancora al Napoli se da qui a fine sessione estiva di calciomercato non dovesse concretizzarsi alcuna trattativa per la sua cessione che accontenti il giocatore, il suo entourage e chiaramente la società partenopea.