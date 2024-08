Sancho-Juventus alla svolta: pronto il volo per Torino

Sancho-Juventus alla possibile svolta: pronto il volo per Torino. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti di calciomercato in casa bianconera

In attesa di Koopmeiners, la dirigenza della Juventus continua a lavorare anche per il colpo Sancho. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, proseguono i colloqui con il Manchester United e si respira grande fiducia per la buona riuscita dell’affare.

Un’operazione che lo United vorrebbe impostare direttamente con la formula del prestito con obbligo di riscatto, cosa che la Juventus non può fare in questa sessione di mercato dopo i vari colpi già conclusi. Si lavora così sul prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, difficili però da raggiungere. Non è dunque da escludere una formula in stile Conceicao, con il prestito secco e rimandando il tema riscatto a fine stagione. Importanti aggiornamenti arrivano da Manchester.

Calciomercato Juve, Manchester United atteso a Torino: svolta Sancho

Secondo quanto riportato dal ‘Manchester Evening News’, un jet privato sarebbe pronto a decollare da Manchester verso Torino nella giornata di oggi. La dirigenza dei Red Devils è attesa a Torino per discutere e provare a chiudere il discorso Sancho.

Sancho è stato escluso dalle formazioni del Manchester United nelle prime due giornate di Premier League di questa stagione. Nonostante il reintegro in rosa, l’inglese sembra sempre fuori dai piani di ten Hag. La Juve ora accelera: sono ore caldissime anche sul fronte Sancho.