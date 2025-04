Juventus, Giuntoli scatenato: doppio colpo in attacco

La Juventus pensa già al proprio futuro ed in maniera fisiologica al centro dei pensieri c’è il reparto avanzato. Giuntoli, in tal senso, lavora ad un doppio colpo che può stravolgere le prospettive di questa squadra.

E’, ancora oggi, una annata molto difficile per i bianconeri. L’arrivo in panchina di Igor Tudor sembrava aver dato la scossa, metaforicamente parlando, a questa squadra, che in realtà contro il Parma è tornata a fare i conti con i propri fantasmi. Pessima la prova offerta, soprattutto nel primo tempo, ed è costata una sconfitta che ha complicato tremendamente il discorso relativo alla qualificazione alla prossima UEFA Champions League. In tal senso, bisogna ovviamente restare concentrati sul campo, ma pianificare allo stesso tempo anche il futuro.

Il principale imputato di questa annata da incubo, insieme a Thiago Motta, è sicuramente Cristiano Giuntoli, spesso criticato duramente. Sono in molti a chiedere la sua testa, metaforicamente parlando, ma lui è già al lavoro per spegnere tutte queste critiche in vista dell’estate. Ed in tal senso la Juventus potrebbe porre in essere un doppio colpo in attacco davvero da capogiro e che può essere la soluzione per risolvere i problemi in zona gol di questa compagine. Andiamo a vedere le ultime notizie su queste manovre in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Juventus, due rinforzi per l’attacco: colpo di scena per l’estate

Il principale indiziato a salutare in estate è senza ombra di dubbio Dusan Vlahovic, che anche quest’anno ha deluso le aspettative di tutti in maniera importante. Insieme a lui viaggia verso il ritorno al Paris Saint Germain Kolo Muani, altro profilo che non sarà confermato per il prossimo anno. Stando a quanto raccontato da TuttoSport oggi in edicola, la priorità per l’attacco della Juventus risponde al nome di Mateo Retegui, bomber dell’Atalanta e capocannoniere della stagione attualmente in corso. Ma non è tutto.

Nonostante la Dea sia una bottega cara, Cristiano Giuntoli non solo ci vuole provare, ma ha messo in conto anche un altro colpo ad effetto in avanti. A quanto pare, infatti, è lotta serrata tra Lorenzo Lucca dell’Udinese e Nikola Krstovic, montenegrino del Lecce, per il ruolo di bomber di scorta alle spalle del centravanti della Nazionale italiana.

Insomma, si tratta di una autentica rivoluzione in attacco per la Juventus, che è consapevole però del fatto che il margine di errore è ridotto davvero ai minimi termini dopo le delusioni degli ultimi anni. Tutto questo, però, quando c’è ancora un enorme punto interrogativo a proposito della panchina della Juve.