In Premier League per 40 milioni: l’Inter dice sì alla cessione

Il calciatore può fare le valigie e dire addio ai nerazzurri al termine della stagione. L’Inghilterra lo aspetta: il punto della situazione

E’ stato un derby da dimenticare per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno perso malamente contro il Milan, subendo la doppietta di uno scatenato Luka Jovic e la rete di Tijjani Reijnders.

Tra i campioni d’Italia hanno deluso un po’ tutti, a partire chiaramente da Lautaro Martinez. Il capitano, che ha tolto spesso le castagne dal fuoco ai nerazzurri, ha sbagliato il gol del vantaggio, calciando altissimo un pallone che avrebbe meritato altre fortune. Per i tifosi dell’Inter, così, la partita contro il Diavolo è cambiata lì con quell’episodio. Poi, infatti, è arrivato subito il vantaggio del Milan, grazie al centravanti serbo.

E dire che i rossoneri fino al 36esimo, di fatto, non erano riusciti a rendersi mai pericolosi e gli attaccanti avevano terribilmente faticato contro la difesa nerazzurro. L’unico a muoversi bene ed ad aiutare la squadra era stato proprio l’ex Fiorentina. Né Christian Pulisic né Rafa Leao avevano fatto la differenza.

La lente di ingrandimento era stata puntata soprattutto sul portoghese. Il numero dieci aveva provato più volte a creare la superiorità numerica in fase offensiva, ma uno splendido Bisseck non si era mai fatto superare. Solo nel finale con l’assist per Tijjani Reijnders, Leao è tornato ad essere protagonista e decisivo. Il portoghese, dunque, ha dovuto fare i conti con un Bisseck quasi insuperabile. Il centrale ha così dimostrato di essere in forte ascesa.

Inter, addio Bisseck: la Premier League lo aspetta

Il 24enne, d’altronde, ha iniziato a far parte del giro della Nazionale della Germania e il suo nome è finito sul taccuino di tanti club stranieri.

E’ TeamTalk a scrivere che Bisseck può fare le valigie al giusto prezzo nel corso della prossima estate. Così a pensarci sarebbe soprattutto il Tottenham, pronto a sfidare ben tre squadre di Premier League, per portarlo a Londra: oltre agli Spurs, a volere il nazionale tedesco sarebbero il West Ham, l’Everton e il Bournemouth.

La valutazione? Come detto, secondo il portale, i nerazzurri sarebbero pronti a discutere la cessione del difensore 24enne, solo dopo la Coppa del Mondo per Club, e avrebbero già fissato il prezzo: per lasciare andare Bisseck servirebbe una somma in denaro sui 35/40 milioni di euro.