Martinez e Leao deludono, Jovic no: così cambia il futuro

Ecco come è andato il primo tempo di San Siro, tra i nerazzurri e i rossoneri: attaccanti nel mirino nel match di Coppa Italia

Si è sbloccato al 36esimo il match tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Sergio Conceicao, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. A portare in vantaggio i rossoneri è stata la sorpresa della serata, Luka Jovic.

Il serbo, secondo le anticipazioni della vigilia sarebbe dovuto partire dalla panchina, lasciando spazio a Tammy Abraham, ma così non è stato. L’ex Fiorentina, titolare nelle ultime due sfide contro Udinese e Atalanta, è, invece, partito ancora dal primo minuto.

Il numero nove del Diavolo l’ha sbloccata così a nove minuti dalla fine del primo tempo, con un preciso colpo di testa su assist di Alex Jimenez. Jovic ha dimostrato di star bene e di meritarsi questa opportunità. Ora il futuro torna davvero in discussione. Un gol così pesante potrebbe valergli il rinnovo. Ricordiamo, infatti, che il Milan ha la possibilità di prolungargli il contratto di un ulteriore anno. Tutto ciò sembrava impossibile fino a qualche giorno fa, ora invece è davvero un’ipotesi concreta.

Inter-Milan, Jovic l’uomo in più: gli attaccanti deludono

Dopo 45 minuti, dunque, Luka Jovic è l’uomo in più di questo derby. Un derby che si aspettava altri protagonisti, ma così non è stato.

Il primo tempo è stato così ampiamente deludente sia per Rafa Leao, oscurato da Bisseck, praticamente perfetto, che per Lautaro Martinez. L’argentino ha avuto pure il pallone buono per segnare il gol del vantaggio, ma ha calciato fuori. Non fanno meglio né Pulisic né Taremi. Il primo tempo, dunque, porta la firma di Luka Jovic.