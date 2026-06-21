David-Juve, contatti avviati per la cessione: due club in pole

La sua avventura in bianconero non è stata esaltante ma dopo l’exploit al Mondiale arrivano le prime proposte per il canadese.

Nell’ultima stagione ha faticato tantissimo alla Juventus, ma la tripletta realizzata nel match tra Canada e Qatar ha riacceso i riflettori su Jonathan David. L’attaccante originario di Brooklyn classe 2000 potrebbe lasciare i bianconeri nel corso di questa sessione estiva di calciomercato così da permettere alla Vecchia Signora di realizzare una buonissima plusvalenza dopo averlo preso a zero appena dodici mesi fa.

I club maggiormente interessati al cartellino di David – secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ – sarebbero al momento Tottenham e Lione: occhio soprattutto alla squadra di Premier League con il tecnico De Zerbi che apprezza particolarmente David.

La Juventus è stata chiara: per 30 milioni di euro il candese può partire e la sensazione è che le trattative per la sua cessione possano entrare nel vivo già nel corso dei prossimi giorni.