PAGELLE E TABELLINO Tunisia-Giappone 0-4: Kamada e Ueda trascinano Moriyasu

Le valutazioni dei giapponesi e dei tunisini al termine della sfida valevole per la seconda giornata del Gruppo F

Kamada trascina il Giappone. L’ex centrocampista della Lazio, dopo la rete segnata nella gara d’esordio contro l’Olanda, si ripete anche contro la Tunisia, permettendo ai nipponici di sbloccare il risultato e aumentando i rimpianti dei tifosi biancocelesti. Il Giappone si conferma una delle squade più organizzate del Mondiale ed ottiene il primo successo nella competizione, raggiungendo l’Olanda in testa alla classifica del Gruppo F.

I nipponici hanno immediatamente preso in mano le redini del gioco: circolazione del pallone, ritmi alti, possesso palla e aggressività: Gli ingredienti che hanno permesso agli uomini di Moriyasu di partire con il piede giusto. Dopo un primo tentativo tunisino con Mejbri (tiro a girare che si perde sul fondo), il Giappone sblocca il risultato al quarto minuto: Nakamura si invola sulla sinistra, entra in area e scodella in mezzo un pallone che Kamada devia in rete da due passi: seconda rete nel Mondiale per l’ex centrocampista della Lazio. Il raddoppio arriva alla mezz’ora: Ayase Ueda riceve palla al limite, punta la porta e calcia con forza, trovando l’angolino alla destra del portiere tunisino.

Nella ripresa il copione non cambia: dopo un’occasione firmata Ito, il Giappone trova il terzo gol. Ayase Ueda serve di prima Ito, che si invola tra le maglie larghe della difesa tunisina e insacca il gol del 3-0. Il sedicesimo gol segnato dall’attaccante. Nel finale Ueda si ripete e mette a segno anche il centro del 4-0: una rete che chiude la gara e regala al Giappone un successo importante e meritato.

Top e flop Giappone-Tunisia

Top

Kamada: 7,5 Rispetto alla gara d’esordio (quando si era mosso davanti alla difesa), gioca qualche metro più avanti. Una mossa deciisva: partecipa meno alla manovra, ma è chirurgico sotto porta. Suo il gol dell’1-0.

Ayase Ueda 7,5: Segna un gol bellissimo con una rasoiata dal limite dell’area, ne sfiora un altro ad inizio ripresa e poi regala l’assist per il gol del 3-0 con una gran giocata per Ito. Contento? Neanche per idea: nel finale realizza anche il quarto gol con frddezza. Cosa chiedere di più?

Flop

Saad 5: Doveva regalare fantasia e giocate. Per quarantacinque minuti vaga per il campo e viene sostituito all’intervallo.

Tunisia-Giappone, le pagelle

Tunisia (5-3-2) Dahmen 6; Valery 5, Abdi 5,5, Talbi 5, Rekik 5, Valery 5; Mejbri 6, Achouri 5,5, Skhiri 5; Saad 5, Ben Slimanet 5,5. Ct. Renard.

Giappone (3-4-2-1) 1 Suzuki 6,5; Tomiyasu 6, Itakura 6, Ito 7; Doan 6,5, Sano 6, Kamada 7,5, Nakamura 7,5; Ito 7, Tanaka 7, Ueda 7,5. Ct.: Moriyasu.