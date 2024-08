“Serve rispetto”, l’agente di Osimhen alza la voce e svela dove giocherà

Novità sul futuro di Victor Osimhen: l’agente dell’attaccante del Napoli alza la voce a distanza di un mese e svela la destinazione preferita

Il Napoli vince e convince alla prima in casa di campionato contro il Bologna di Italiano. Antonio Conte, da settimane a questa parte, non utilizza Victor Osimhen nelle partite ufficiali per ragioni di mercato. Il mister non ha voce in capitolo sulla gestione del ragazzo.

Infatti, c’è un accordo tra Osimhen e il Napoli che prevede la cessione e allo stesso tempo, per preservarlo da eventuali infortuni, l’attaccante si allena con la squadra senza scendere in campo. Insomma, un separato in casa, ma con scelta consensuale. Al posto del nigeriano, il club azzurro ha puntato Romelu Lukaku, atteso nelle prossime ore a Roma per le visite mediche di rito e per la firma sul contratto.

Nel frattempo, sono trascorsi due mesi e Osimhen non ha ancora trovato nessuna società disposta a pagare la clausola rescissoria di 130 milioni di euro. Mancano pochissimi giorni al termine del mercato estivo e il club azzurro sarebbe disposto anche a rivedere la cifra per lasciarlo partire, magari vicina ai 100 milioni. E nella giornata di ieri, mentre il Napoli superava il Bologna, sono rimbalzati rumors dell’interesse dell’Al-Alhi nei confronti del nigeriano. Imminente l’intervento dell’agente del centravanti.

Calenda allontana l’Al-Alhi: “Osimhen ha ancora tanto da dire in Europa”

A poche ore dai rumors sull’offerta araba per Victor Osimhen arriva una nuova comunicazione ufficiale dell’entourage del calciatore. Alza la voce Roberto Calenda, come già accaduto circa un mese fa, quando accostarono l’attaccante nigeriano al Chelsea.

“Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione – spiega l’agente del calciatore – Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio”.

“Non è un pacco da spedire lontano” e “ha ancora tanto da dire in Europa” sono chiari indizi sulla destinazione preferita del giocatore. In altre parole, Roberto Calenda allontana un trasferimento in Arabia Saudita, come sottolineato anche su Calciomercato.it. Victor attende il PSG con il quale avrebbe già trovato un’intesa economica. Ma i parigini non hanno ancora soddisfatto le richieste del Napoli per lasciar partire il centravanti. Nei prossimi giorni sono attesi importanti aggiornamenti a riguardo.