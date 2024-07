Napoli, nuovo capitolo della saga Osimhen: “Basta fake news”

Irrompe anche l’agente di Victor Osimhen, che prova a far chiarezza in merito alle ultime notizie di mercato sul suo assistito

Dall’Inghilterra sono sicuri. Victor Osimhen è nel mirino di Arsenal e Chelsea, con quest’ultimo disposto a trattare con il Napoli per una sorta di scambio con Lukaku. Dalla Francia, invece, insistono sulla pista PSG: c’è l’intesa con il calciatore, ma non con il club.

La clausola rescissoria fissata a 130 milioni di euro è considerata troppo elevata per tutti. E il club azzurro non ha intenzione di abbassare le pretese. D’altronde nel dicembre scorso sono stati raggiunti degli accordi e devono essere rispettati. Nel frattempo, però, Osimhen si allena con il gruppo ma non gioca le amichevoli. Troppo rischioso in questa fase delicata di mercato esporre il giocatore ad eventuali infortuni.

Agente Osimhen: “Victor non è un pacco”

In merito alle voci di mercato legate specialmente allo scambio con il Chelsea, l’agente dell’attaccante nigeriano prova a fare chiarezza sui social con una nota piuttosto decisa: “Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente – spiega Roberto Calenda su X – Questo pacco peró è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news!!!!”

Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco peró è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news!!!!#teamRC @victorosimhen9 — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) July 30, 2024

Insomma, il bomber del Napoli non è un pacco. Calenda non apprezza rumors incontrollati sul conto del suo assistito. Ciò non toglie che arrivati al 30 luglio la situazione creatasi è piuttosto strana. Delle 3 amichevoli disputate dalla squadra, Osimhen non è mai sceso in campo. E questo chiaramente è un limite per il lavoro di Antonio Conte, che come raccolto da settimane da Calciomercato.it ha già avuto contatti con Lukaku: obiettivo primario per l’attacco in caso di cessione del nigeriano.

Intanto, si attende un nuovo affondo da parte dei parigini. Forse l’ultimo e definitivo. Il PSG deve ancora cedere uno tra Kolo Muani e Goncalo Ramos per fare spazio ad Osimhen, ma è chiaro che dopo la partenza di Mbappé voglia rinforzare l’attacco. Lo scoglio resta sempre la clausola rescissoria, al netto di eventuali sconti da parte del Napoli.