Colpo di scena Osimhen-Lukaku: Napoli e Chelsea trovano la formula per la possibile chiusura dell’affare. Tutti gli aggiornamenti

Il Chelsea si sarebbe nuovamente inserito nella corsa ad Osimhen dopo la frenata dell’affare con il Paris Saint-Germain. Il club parigino non intende presentare l’offerta da 130 milioni di euro per ricoprire la clausola rescissoria ed il Napoli non fa sconti.

Il presidente De Laurentiis avrebbe valutato uno sconto solo in caso di inserimento di contropartite tecniche gradite ad Antonio Conte, ma così non è stato. Si è così verificato un netto rallentamento della trattativa che ha permesso al Chelsea di provare a rientrare in corsa per il bomber nigeriano.

L’interesse del Napoli per Lukaku, come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, potrebbe ora spingere gli inglesi ad inserirlo come contropartita tecnica per arrivare ad Osimhen senza spendere i 130 milioni di euro richiesti dal club azzurro. Manca ancora una proposta ufficiale, ma l’ipotesi potrebbe anche stuzzicare De Laurentiis e Manna. Nelle ultime ore sono arrivate ulteriori conferme a riguardo.

Calciomercato Napoli, Lukaku-Osimhen: la possibile formula dell’affare con il Chelsea

Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, Lukaku si avvicina al Napoli con Osimhen al Chelsea. La grande novità riguarda la formula dell’affare: mentre il belga si trasferirebbe a titolo definitivo, per il centravanti nigeriano si parla di prestito con opzione di acquisto per i Blues dalla prossima stagione.

Il Napoli, si legge, aprirebbe a questa ipotesi solo se il riscatto diventasse obbligatorio in caso di qualificazione della squadra inglese in Champions League. Un modo per ottenere comunque una cifra molto elevata, non subito ma comunque nella prossima estate. Si sbloccherebbe così anche l’arrivo di Lukaku alla corte di Antonio Conte. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.