Chiesa al posto di Osimhen, clamoroso scenario di mercato nelle ultime ore

Sta per iniziare l’ultima settimana di calciomercato e il destino di Federico Chiesa può intrecciarsi con quello di Victor Osimhen

La sessione estiva di calciomercato si appresta a vivere i suoi ultimi giorni: la Juventus deve gestire il futuro di Federico Chiesa dopo gli imminenti arrivi di Nico Gonzalez e Conceicao.

La Juventus di Cristiano Giuntoli accelera sul mercato: nelle ultime ore i bianconeri si sono fatti notare nelle trattative, accelerando per gli arrivi di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, nuove frecce per le corsie esterne di Thiago Motta. Due innesti importanti che potrebbero essere affiancati da quello di Teun Koopmeiners per Juventus, ma il direttore tecnico dovrà lavorare anche in uscita.

In particolar modo, a tener banco in casa Juventus è ancora la situazione relativa al futuro di Federico Chiesa. L’esterno classe ’97, ai margini del progetto tattico di Thiago Motta e in scadenza di contratto, da diversi giorni si allena in orari diversi da quelli della prima squadra. Sulle sue tracce si è registrato il forte interesse del Barcellona che negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato potrebbe farlo approdare in terra catalana, ma c’è da tener conto dei possibili colpi di scena tipici degli ultimi giorni di mercato.

Calciomercato Juventus, soluzione a “sorpresa” per Chiesa

Il futuro di Federico Chiesa, infatti, potrebbe essere a tinte blu. Già, perché il giocatore ex Fiorentina sarebbe tornato nel mirino del Chelsea che lo aveva valutato come possibile innesto di mercato già nelle prime battute della sessione estiva di calciomercato.

Ora l’attenzione dei Blues è rivolta a Victor Osimhen del Napoli, in attesa di ufficializzare la cessione di Romelu Lukaku proprio al club di Aurelio De Laurentiis. Il nigeriano resta l’obiettivo principale per l’attacco della squadra di Enzo Maresca (che oggi ha battuto per 6-2 il Wolverhampton), ma non è stato ancora raggiunto un accordo, vista la volontà della società inglese di ingaggiarlo in prestito, una proposta respinta dal Napoli che punta invece a una cessione a titolo definitivo del giocatore, finito anche nel mirino del Paris Saint-Germain.

Ecco perché il Chelsea – che ha messo in uscita anche Raheem Sterling – starebbe valutando la possibilità di ingaggiare altri profili, tra cui Federico Chiesa della Juventus e l’attaccante dell’Everton Dominic Calvert-Lewin, opzioni sicuramente più economiche, anche alla luce del passaggio di Samu Omorodion al Porto. Il tecnico Enzo Maresca si aspetta un altro arrivo in attacco e nelle ultime ore di mercato il club londinese potrebbe tentare l’assalto a Chiesa, cambiando gli scenari di mercato della Juventus.