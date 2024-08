Napoli, Lukaku e McTominay per Conte: standby Gilmour, il motivo | CM.IT

Il Napoli si appresta ad accogliere Lukaku e McTominay: fase di stallo per Billy Gilmour, ecco le ultime novità

Sta per arrivare il giorno tanto atteso. Romelu Lukaku è pronto a vestire la maglia del Napoli. Tra lui e il club una sola formalità: le visite mediche a Roma, a Villa Stuart. Nella clinica privata ci sarà anche Scott McTominay che ha accettato l’Italia e la sfida Antonio Conte. Lui, bandiera del Manchester United, si rimette in gioco in un contesto del tutto nuovo, per certi versi stimolanti poiché dovrà sgomitare con Anguissa per il posto da titolare. E ci sono solo campionato e Coppa Italia per mettersi in mostra.

Mentre la piazza azzurra è in fermento per due super acquisti – entrambi costati 30 milioni di euro – c’è una situazione ancora da risolvere in casa Napoli, relativa chiaramente alle cessione degli esuberi e dei giocatori che non fanno più parte del progetto. Dopo il prestito di Cheddira all’Espanyol, anche Alessio Zerbin si unirà al Monza per un trasferimento temporaneo e domani effettuerà le visite mediche. Ma ci sono ancora i rebus Folorunsho, Gaetano e Osimhen, che in qualche modo hanno ‘bloccato’ il trasferimento di Billy Gilmour.

Gilmour aspetta Napoli: necessario cedere, anche Osimhen al centro del rebus

Sembrava tutto fatto per il centrocampista scozzese del Brighton, giovane regista che dovrebbe ricoprire il ruolo di vice-Lobotka. Billy Gilmour è stato da sempre un obiettivo concreto per il Napoli e non a caso il giocatore ha chiesto la cessione al suo club. Il trasferimento, però, in questo momento è stato messo in standby.

Gli azzurri ancora non hanno venduto Victor Osimhen, che rifiuta attualmente il passaggio in Saudi League e aspetta che il PSG si palesi nuovamente con un’offerta convincente. Il giocatore ha già trovato l’intesa economica con il club parigino e nei prossimi giorni potrebbe arrivare un nuovo affondo decisivo che concluda il tormentone estivo napoletano. Dall’altra parte, l’acquisto di Gilmour è bloccato anche dalla presenza di Folorunsho e Gaetano, che restano in rosa. Il primo non è stato convocato nelle prime due giornate, ed è seguito da Lazio e Bologna; il secondo, invece, è stato reintegrato solo di recente ma da tempo c’è il Cagliari sulle sue tracce. La richiesta per la cessione definitiva del cartellino è di circa 10 milioni di euro. L’operazione potrebbe sbloccarsi anche con un prestito con obbligo di riscatto. In altre parole, una volta risolti questi rebus, allora la società partenopea potrà chiudere anche l’affare Gilmour.