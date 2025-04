Milan, Napoli o Roma? Galeone svela chi è in vantaggio per Allegri

Massimiliano Allegri pensa al grande ritorno in panchina, il suo mentore svela quella che potrebbe essere la sua prossima squadra

Il valzer delle panchine inizia già a entrare nel vivo, in vista della fine della stagione e dell’inizio del calciomercato. Uno dei nomi più caldi in questo senso è sicuramente quello di Massimiliano Allegri, un allenatore che di certo può interessare e fare comodo a molti, vista la sua grande esperienza.

C’è da essere certi, oltretutto, che dopo un anno di stop il tecnico livornese sia voglioso di tornare a mettersi alla prova e farlo in un club importante. Sulle pagine di Calciomercato.it abbiamo parlato, di recente, delle varie ipotesi che possono riguardarlo. Respinte per il momento le offerte arabe, visto che Allegri si sente ancora in grado di fare la differenza in tornei importanti, per l’ex allenatore di Milan e Juventus l’idea sarebbe tornare in Serie A.

Ci sono diverse piste piuttosto interessanti, qualche indicazione importante in merito però è arrivata da Giovanni Galeone, suo storico mentore, che intervistato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha parlato di quello che potrebbe essere il suo futuro.

Allegri al Napoli al posto di Conte: Milan e Roma beffate

Secondo Galeone è possibile che Allegri possa prendere il posto di Antonio Conte a Napoli. Non solo una suggestione, ma forse qualcosa di più.

“Ci sarà un giro di allenatore in tutta Europa, è difficile dire se Conte rimarrà al Napoli, anche in caso di scudetto – ha affermato Galeone – So per certo che De Laurentiis stima moltissimo Allegri, tanti anni fa io e Max eravamo insieme in un ristorante di Milano e lo incontrammo, lui lo invitò al suo tavolo e parlarono a lungo”. Le altre ipotesi, comunque, non sono ancora da scartare, anzi: “Le telefonate iniziano ad arrivare adesso, a inizio maggio. Ci sono panchine come Roma, Milan, Real Madrid, Bayer Leverkusen che dovrebbero liberarsi…“. Il tema promette di rimanere piuttosto caldo nelle prossime settimane.