Barcellona-Real Madrid, tensione prima della finale: scontri tra tifosi e arresti

Barcellona-Real Madrid finale di Coppa del Re, a Siviglia prima della partita episodi di tensione: arresti da parte della polizia tra i tifosi

Sabato calcistico all’insegna del Clasico, come appuntamento più interessante in palinsesto. Il Barcellona e il Real Madrid si sfidano a Siviglia per la finale di Coppa del Re, una gara che come al solito si prevede densa di emozioni tra le due grandi rivali, che sono in lotta tra loro anche per la conquista del campionato (blaugrana avanti di 4 punti a cinque giornate dalla fine). Polemiche e tensioni però proseguono nel prepartita.

Se ieri, il Real aveva chiesto la sostituzione dell’arbitro del match, dopo che questi, in conferenza stampa, aveva risposto alle polemiche preventive provenienti da Madrid scoppiando in lacrime, oggi, poche ore prima del fischio d’inizio, tra le strade della città andalusa non sono mancati momenti piuttosto critici. La polizia ha arrestato, a quanto si apprende dalla trasmissione ‘El partidazo de Cope’, cinque supporters in tutto, tre del Barcellona e due del Real Madrid, per alcuni disordini avvenuti nel corso della giornata. La speranza è che l’avvicinamento alla partita prosegua adesso nel modo più tranquillo possibile, mentre i tifosi delle due squadre stanno prendendo posto nello Stadio Olimpico della Cartuja.