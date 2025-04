Allarme nerazzurro alla vigilia: infortunio e forfait

Giocatore nerazzurro a serio rischio forfait per la partita di domani: l’infortunio getta l’allarme sulla squadra, cosa sta succedendo

Cresce l’attesa per la 34esima giornata di campionato, che per le ben note vicissitudini prenderà il via in ritardo rispetto al previsto. Inusuali venerdì e sabato senza partite, si comincia domani alle ore 12.30. Palinsesto domenicale con sette gare, molte delle quali cruciali per gli obiettivi di altissima classifica. Ma con l’allarme scattato nelle ore immediatamente precedenti alla discesa in campo, per un infortunio che può cambiare i piani dell’allenatore.

A tremare, sono i nerazzurri dell’Atalanta, che giocheranno domani sera contro il Lecce. I bergamaschi hanno un impegno fondamentale per cercare di blindare il terzo posto in classifica e la conseguente qualificazione alla prossima Champions, ma rischiano di sfidare i pugliesi senza Mateo Retegui. Il capocannoniere del campionato, infatti, è alle prese con un affaticamento muscolare che ne mette seriamente in dubbio l’utilizzo in campo al Gewiss Stadium.

In particolare, a quanto filtra da Zingonia, nel corso dell’ultimo allenamento Retegui avrebbe riportato un affaticamento al flessore destro della coscia. Niente di particolarmente grave, ma le condizioni del giocatore saranno da valutare esattamente nei prossimi giorni per capire l’entità del problema. Appare difficile che Gasperini lo rischi, puntando a recuperarlo per le ultime giornate di campionato. Davanti, molto probabilmente il tecnico di Grugliasco ricorrerà alla coppia d’attacco formata da Lookman e De Ketelaere, con Pasalic ad agire in posizione di trequartista alle loro spalle.